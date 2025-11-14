Με νέο λουκ η Ιωάννα Μαλέσκου: «Πρώτη φορά ενθουσιάστηκε ο άντρας μου»

Η Ιωάννα Μαλέσκου έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση το βράδυ της Πέμπτης (13/11) με ανανεωμένο λουκ, το οποίο δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους δημοσιογράφους όταν η παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στις κάμερες.

Μάλιστα, τη ρώτησαν και εάν είχε αντιληφθεί την περίοδο που παρουσίαζε το Love It στον ΣΚΑΪ να γίνονται διαρροές με την Ιωάννα Μαλέσκου να μιλάει ανοιχτά για το θέμα χωρίς να μασάει τα λόγια της.

«Το μαλλί είναι πάρα πολύ φρέσκο. Κάπως μου 'ρθε χτες να το κοντύνουμε, να το σκουρύνουμε, να το γλυκάνουμε, λίγο να αλλάξει», είπε αρχικά η παρουσιάστρια για το νέο της λουκ, ενώ δεν έκρυψε πως ήταν η πρώτη φορά που λουκ της ενθουσίασε τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά.

Ιωάννα Μαλέσκου | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Είναι η πρώτη φορά που ο Κωνσταντίνος ενθουσιάστηκε με την αλλαγή στα μαλλιά μου. Δεν ξέρω, να ανησυχήσω; Ο άντρας μου θα μου πει τη γνώμη του, δεν χαρίζεται, αλλά πάντα ο ένας σέβεται τον άλλο, στηρίζουμε τις επιλογές.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση είναι από τις λίγες φορές που είπε "πολύ ωραίο"», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Ραντεβού το ΣΚ του Open.

Στην ερώτηση που αφορούσε πιθανές διαρροές την περίοδο που η ίδια παρουσίαζε την εκπομπή «Love It» στον ΣΚΑΪ, η Ιωάννα Μαλέσκου είπε αρχικά ότι διαρροές γίνονται παντού και πρόσθεσε:

«Υπήρχε μια περίοδος που για θέματα που υποτίθεται ήταν αποκλειστικά στην εκπομπή μας με συγκεκριμένο πρόγραμμα - φορμάτ και δεν θα μπορούσαν για κανέναν λόγο οι απέναντι εκπομπές να τα έχουν, τα είχαν. Πείτε μου εσείς, πώς τα είχαν και τα έπαιζαν πριν εμάς, χωρίς εμάς, αλλά όχι για εμάς;».