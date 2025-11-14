Ρουκ Ζουκ: Παίκτης έκανε προξενιό τον πατέρα του στη Ζέτα Μακρυπούλια - «Είναι κούκλος σαν εμένα»

Όλα αυτά τα χρόνια που είναι το Ρουκ Ζουκ στον άερα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει παίκτες να φλερτάρουν on air τη Ζέτα Μακρυπούλια με την ίδια να χαμογελάει και να αυτοσαρκάζεται για τη διαφορά ηλικίας αφού η ηλικία των περισσότερων ήταν 20 κάτι.

Στο επεισόδιο του Ρουκ Ζουκ, όμως, πoυ προβλήθηκε χθες Πέμπτη (13/11) ο Βασίλης έδειξε να ενδιαφέρεται για τη Ζέτα Μακρυπούλια, αλλά όχι για τον εαυτό του παρά για λογαριασμό του πατέρα του που έχει χωρίσει εδώ και χρόνια από τη μητέρα του.

«Έχουμε αφήσει ένα θέμα στη μέση, με τον πατέρα μου. Αρχικά, είσαι ελεύθερη, αν επιτρέπεται;», ρώτησε αρχικά ο παίκτης, ξαφνιάζοντας τη Ζέτα Μακρυπούλια.

«Μου προξενεύει τον πατέρα του;», αναρωτήθηκε η παρουσιάστρια και ηθοποιός με τον Βασίλη να προσθέτει:

«Έχουν χωρίσει με τη μάνα μου 10 χρόνια, είναι κούκλος σαν εμένα. Είναι μελαχρινός όμως. Είναι πολύ εργατικός, κύριος, άντρας, βαρύς κι ασήκωτος και πάρα πολύ εργατικός».

Ήδη στα μισά η Ζέτα Μακρυπούλια κρατιόταν να μην ξεσπάσει σε γέλια, ενώ δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τους συνεργάτες της στο πλατό, των οποίων τα γέλια ακούγονταν δυνατά.

«Μην παρεξηγηθούμε, δεν ξέρω αν είσαι δεσμευμένη», τόνισε ο Βασίλης με τη Ζέτα Μακρυπούλια να τον καθησυχάζει, να τον ευχαριστεί για την πρόταση και να τον ρωτάει το όνομα του πατέρα του για να του στείλει φιλιά, ενώ δεν παρέλειψε να χαιρετήσει και τη... μητέρα.

«Να στείλω τα φιλιά μου στον πατέρα. Δημήτρη μου, φιλάκια πολλά. Να στείλω και στη μαμά, καλησπέρα και στη μητέρα θα πω», είπε η Ζέτα Μακρυπούλια με τον παίκτη να της λέει ακόμα πως για τον πατέρα του «είσαι ο έρωτας της ζωής του».