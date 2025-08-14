Με ποιον «τα έβαλε» ο Άκης Πετρετζίκης: «Μεγάλε, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»

Ο Άκης Πετρετζίκης, εκτός από δημιουργός γευστικών θαυμάτων, αποδεικνύει πως είναι και ένας προστατευτικός πατέρας!

Η στιγμή που η κόρη του έπαιζε στην παραλία με ένα αγοράκι έγινε viral — και όχι εξαιτίας των παιδιών.

Η χιουμοριστική αντίδραση του γνωστού σεφ προκάλεσε κύμα γέλιου στο TikTok. Συγκεκριμένα, όταν είδε το αγοράκι να πλησιάζει την κόρη του, παρενέβη.

H ατάκα που έκλεψε την παράσταση: «Μεγάλε, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία!»

Ο Άκης, παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ και πατέρας δύο παιδιών - του Αχιλλέα και της Ακυλίνας - σπάνια μοιράζεται οικογενειακές στιγμές στα social media.

Όταν το κάνει όμως, το κάνει με χιούμορ, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.