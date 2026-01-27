Μεγάλες αλλαγές για τον Τομ Κρουζ: Επιστρέφει στις ΗΠΑ μετά από χρόνια διαμονής στο Λονδίνο

Ο Τομ Κρουζ φέρεται να επέστρεψε στις ΗΠΑ μετά από διαμονή για πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο σταρ του Χόλιγουντ είχε εγκατασταθεί σε διαμέρισμα στην περιοχή Νάιτσμπριτζ του Λονδίνου, σύμφωνα με την εφημερίδα The Mail on Sunday.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι εθεάθησαν άτομα να μεταφέρουν υπάρχοντα από το ακίνητο, με το προσωπικό του κτιρίου να εκπλήσσεται από την ξαφνική μετακόμιση, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Ο Κρουζ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την αγάπη του για το Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας το 2022: «Υποθέτω ότι είμαι αγγλόφιλος. Περνάω πολύ χρόνο στη Βρετανία και αυτό δεν οφείλεται μόνο σε επαγγελματικούς λόγους. Απλώς μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ».

Τομ Κρουζ - Γιατί αφήνει την «αγαπημένη» του Αγγλία

«Είναι ένα φανταστικό μείγμα παλιού και νέου. Μου αρέσει να βλέπω τα αξιοθέατα, τον Πύργο του Λονδίνου, τη Στήλη του Νέλσον, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και όλα αυτά τα φανταστικά μέρη που είναι γεμάτα ιστορία. Η Βρετανία είναι επίσης μοντέρνα και έχει πολλά που άλλες χώρες αντιγράφουν. Λατρεύω επίσης τη βρετανική ύπαιθρο» πρόσθεσε.

Πηγές ανέφεραν ότι η κίνηση προκαλεί έκπληξη λόγω του γεγονότος ότι ο Τομ Κρουζ έχει δημιουργήσει μια ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

«Είναι πολύ περίεργο» δήλωσε η πηγή στη Daily Mail. «Το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε τόσο η επαγγελματική του έδρα όσο και ο ιδιωτικός του χώρος, με διακριτικά ραντεβού, αυστηρά φυλασσόμενες μετακινήσεις και αφίξεις αργά το βράδυ. Η Αγγλία έγινε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή βάση γυρισμάτων» ανέφερε.

Η απόφαση του σταρ του κινηματογράφου να επιστρέψει στις ΗΠΑ έρχεται σε αντίθεση με την τελευταία τάση του Χόλιγουντ, με πολλούς διάσημους να εγκαταλείπουν -ή να απειλούν να εγκαταλείψουν- τη χώρα, με κάποιους να αποδίδουν στην επανεκλογή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις αποφάσεις τους.

Από τις εκλογές του 2024, η Ρόζι Ο'Ντόνελ, η Έλεν ΝτεΤζένερις και η Πόρσια ντε Ρόσι, η Εύα Λονγκόρια και ο Ρίτσαρντ Γκιρ έχουν όλοι εγκαταλείψει τις ΗΠΑ και διαμένουν σε άλλες χώρες.