Μεγάλοι σταρ που υποστήριξαν πρώτοι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων όσο ήταν ακόμα ταμπού

Τα τελευταία χρόνια πολλοί σταρ έχουν μιλήσει ανοιχτά και έχουν υπερασπιστεί δημόσια τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αλλά εάν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω είτε στα '00s είτε στα '90s, ακόμα περισσότερο δε στα '80s ή πιο παλιά, θα διαπιστώσουμε ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι.

Οι διάσημοι που μιλούσαν ανοιχτά για τέτοια θέματα πόσο μάλιστα να αποδείξουν έμπρακτα ότι εννοούσαν αυτά που δήλωναν ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα, αφού τότε αν όχι οι ίδιοι, οι μάνατζέρ τους φοβούνταν ότι μία τέτοια τοποθέτηση θα μπορούσε να βλάψει τη δημόσια εικόνα και καριέρα τους.

Άλλωστε, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα των ηθοποιών και των τραγουδιστών που αν και γνώριζαν μεγάλη επιτυχία ήδη από τα '90s και τα '00s και παρά το γεγονός ότι υπήρχε φημολογία γύρω από τη σεξουαλική τους ταυτότητα, έκαναν coming out πολλά χρόνια αργότερα, εξηγώντας ότι πριν δεν ένιωθαν έτοιμοι για κάτι τέτοιο, συναίσθημα που γινόταν ακόμα πιο έντονο λόγω του γενικού κλίματος που επικρατούσε στην κοινωνία.

Πολύ πριν λοιπόν την Τέιλορ Σουίφτ και τη Μάιλι Σάιρους ή την Αν Χάθαγουεϊ και τον Τζορτζ Κλούνεϊ ας δούμε ποιοι μεγάλοι σταρ έκαναν πρώτοι τη διαφορά και υποστήριξαν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων όσο ακόμα το όλο θέμα θεωρούνταν ταμπού.

Μαντόνα

Ήδη από τα '80s η Μαντόνα μιλούσε δημόσια για τους γκέι φίλους της και τα δικαιώματά τους, ενώ το 1989 διοργάνωσε μαζί με τον πρώτο δάσκαλο χορού της, ο οποίος είχε διαγνωστεί με AIDS, μαραθώνιο χορού όπου συγκεντρώθηκαν χρήματα για άτομα που ήταν επίσης θετικοί στον ιό.

Η Μαντόνα έχει χαρακτηριστεί «το μεγαλύτερο gay icon» και «η μεγαλύτερη σύμμαχος» της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ενώ σε κατά καιρούς συνεντεύξεις της η ίδια έχει δηλώσει πως χρωστάει την καριέρα της σε αυτή.

Θεωρείται η πρώτη μεγάλη σταρ παγκόσμιου βεληνεκούς που έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Advocate στις ΗΠΑ το 1991 όπου χαρακτήρισε την ομοφοβία «το μεγαλύτερο πρόβλημα των ΗΠΑ».

Έχει τιμηθεί με δύο GLAAD βραβεία (1991 και 2019), έχει δηλώσει «γκέι άντρας», ενώ το 1995 σχολιάζοντας την προκατάληψη που αντιμετωπίζουν τα γκέι άτομα, είχε τονίσει πως χρειαζόταν να βγει κάποιος σταρ μπροστά και να τα υποστηρίξει για να σταματήσουν να ντρέπονται για αυτό που νιώθουν.

Lady Gaga

Όταν το 2009 η Lady Gaga κέρδισε το International Video of the Year Award με το τραγούδι «Pokerface», η ίδια από το βήμα ευχαρίστησε «τον Θεό και τους γκέι», ενώ την ίδια χρονιά σε συνέντευξή της στο περιοδικό Out είχε δηλώσει:

«Θέλω πολύ να εισάγω την γκέι κουλτούρα στη mainstream. Δεν είναι υπόγειο εργαλείο για μένα. Είναι όλη μου η ζωή. Πάντα αστειεύομαι ότι το πραγματικό κίνητρο είναι απλώς να μετατρέψω τον κόσμο ομοφυλόφιλο».

Άλλωστε, η ίδια είχε δείξει τη στήριξή της ήδη από την αρχή της καριέρας της, ενώ το 2011 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Born This Way», το οποίο χαρακτηρίστηκε ο «ύμνος» όχι μόνο των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αλλά όλων των ανθρώπων που νιώθουν στο περιθώριο.

Το 2012 εν όψει της συναυλίας της στη Ρωσία την είχαν προειδοποιήσει ότι μπορεί να τη συλλάβουν εάν μιλήσει για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αλλά η ίδια δεν έδειξε να πτοείται καθόλου.

Μπραντ Πιτ

Το 2006 ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί ζούσαν έναν φλογερό έρωτα με τις φωτογραφίες τους να κοσμούν σχεδόν συνέχεια τα εξώφυλλα των περιοδικών και όλοι να τους ρωτάνε πότε θα παντρευτούν.

Σε συνέντευξή του εκείνη τη χρονιά στο περιοδικό Esquire, η ερώτηση περί γάμου δεν άργησε να πέσει στο τραπέζι και τότε ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος είναι υποστηρικτής των θεμάτων που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, έδωσε την ακόλουθη απάντηση, η οποία έκανε τη διαφορά και συζητήθηκε αρκετά:

«Η Άντζι κι εγώ σκεφτόμαστε να παντρευτούμε όταν πλέον ο νόμος θα επιτρέπει σε όλους όσους επιθυμούν να παντρευτούν στη χώρα, να το κάνουν».

Βέβαια, το γεγονός ότι τελικά παντρεύτηκαν πριν τη νομιμοποίηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών σε όλες τις Πολιτείες της Αμερικής σχολιάστηκε αρνητικά, αλλά όπως και να έχει το ζευγάρι ήταν από τους πρώτους σταρ του Χόλιγουντ που έφεραν το εν λόγω θέμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Λούσι Λόουλες

Ένα φιλί ανάμεσα στη Ζήνα και τη Γαβριέλα σε επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της σειράς «Ζήνα» μετέτρεψε την πρωταγωνίστρια Λούσι Λόουλες σε μία νύχτα σε αγαπημένη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και στη συνέχεια σε gay icon, έναν ιδιαίτερα τιμητικό τίτλο για την ίδια, τον οποίο αγάπησε από την πρώτη στιγμή, όπως έχει δηλώσει η ίδια.

Έχει δώσει το «παρών» αρκετές φορές στο «Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras» στο Σίδνεϊ, το αντίστοιχο pride της Αυστραλίας, ενώ σε συνέντευξή της το 2003 στο περιοδικό Out είχε πει: «Πάντα προσπαθούσα να ανταποδώσω, γιατί η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα σημαίνει τόσα πολλά για μένα σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ για αυτό».

Μάλιστα, σε άλλη συνέντευξή της, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε ως βία την ανισότητα που εισπράττουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ήδη από την παιδική τους ηλικία.

«Το γεγονός ότι κρίνονται άνισα, είναι επαίσχυντο και απαράδεκτο. Μισώ αυτό το είδος της αδικίας σε βάρος των παιδιών. Οι άνθρωποι είναι queer ή στρέιτ ή οτιδήποτε άλλο πριν ακόμα γεννηθούν. Επομένως το να τους θεωρείς ως κατώτερους, δίνοντας έμμεσα ή ξεκάθαρα τέτοια μηνύματα από μικρή ηλικία, για μένα είναι βία. Είναι βία κατά των παιδιών και αυτό συμβαίνει σε όλη τους τη ζωή, οπότε θέλουμε να το εξαλείψουμε», είχε δηλώσει η Λούσι Λόουλες.

Έχει υποστηρίξει δημόσια τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ενώ το 2017 τιμήθηκε για την προσφορά της με το βραβείο «Star 100–Ally of the Year» στα LGBTI Awards της Αυστραλίας.

Λάιζα Μινέλι - Τζούντι Γκάρλαντ

Η Λάιζα Μινέλι ακολούθησε τα βήματα της μητέρας της και διάσημης ηθοποιού του κλασικού Χόλιγουντ, Τζούντι Γκάρλαντ, όχι μόνο στην υποκριτική αλλά και στη στήριξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Λέγεται ότι η Τζούντι Γκάρλαντ, ένα από τα μεγαλύτερα gay icons, είχε επαινεθεί για το πόσο σεβόταν και πόσο ευγενικά φερόταν στους γκέι, κάτι που προκαλούσε εκείνη την εποχή ιδιαίτερη εντύπωση.

Όταν δε το 1965 σε Συνέντευξη Τύπου την είχαν ρωτήσει πώς νιώθει που μεγάλη μερίδα του κοινού της είναι γκέι, εκείνη είχε δώσει την αφοπλιστική απάντηση: «Δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Εγώ τραγουδάω σε ανθρώπους».

Χάρη στους ρόλους της στο Broadway, αλλά και τον κινηματογράφο, η Λάιζα Μινέλι κέρδισε και εκείνη με τη σειρά της απευθείας το γκέι κοινό ήδη από νεαρή ηλικία.

Μάλιστα, το γεγονός ότι έχασε αρκετούς διάσημους φίλους της, μεταξύ των οποίων τον Ροκ Χάντσον και τον Φρέντι Μέρκιουρι, από τον ιό του AIDS, είχε ως αποτέλεσμα να είναι από τους πρώτους σταρ που αγωνίστηκαν για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι στο θέμα, ενώ λέγεται ότι ήταν εκείνη που επηρέασε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ώστε να κινητοποιηθεί με τη σειρά της για τον ίδιο σκοπό.

Η ίδια δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό της για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που γνώριζε ήδη από νεαρή ηλικία στα παρασκήνια του Χόλιγουντ και έγιναν φίλοι της. «Άτομα που δεν μπορούσαν να είναι ο εαυτός τους στον χώρο εργασίας τους, αλλά η δημιουργικότητά τους έντυσε τα όνειρα του Χόλιγουντ και του κόσμου», όπως έχει πει χαρακτηριστικά, αλλά που της έδωσαν το θάρρος για να κάνει όλα όσα έκανε στην καριέρα της.

Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Η αξέχαστη σταρ του Χόλιγουντ ήταν από τους πρώτους celebrities που μίλησε ανοιχτά και υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αγωνιζόμενη κατά του στίγματος από το AIDS, το οποίο τη δεκαετία του '80 πήρε τα όρια επιδημίας και θεωρούνταν τότε «η ασθένεια των ομοφυλόφιλων».

Όταν το 2000 η Ελίζαμπεθ Τέιλορ είχε τιμηθεί με το βραβείο GLAAD Vanguard για την προσφορά της στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, η ηθοποιός είχε δηλώσει μεταξύ άλλων:

«Δεν υπάρχει ατζέντα για τους ομοφυλόφιλους, είναι μια ανθρώπινη ατζέντα. Σε όλους θα έπρεπε να φέρονται με τον ίδιο τρόπο. Γιατί οι ομοφυλόφιλοι να μην μπορούν να ζουν τόσο ανοιχτά και ελεύθεροι όσο όλοι οι άλλοι; Στην τελική, πρόκειται για αγάπη. Πώς μπορεί να προκύψει οτιδήποτε κακό από την αγάπη;».

Μπάρμπρα Στρέιζαντ

Μία από τις πρώτες δουλειές της Μπάρμπρα Στρέιζαντ ήταν να τραγουδάει σε ένα gay club σε γειτονιά της Νέας Υόρκης. Αρχικά έλαβε συμμετοχή σε διαγωνισμό τραγουδιού που πραγματοποιήθηκε εκεί και αφού νίκησε, ο ιδιοκτήτης την κάλεσε στη συνέχεια να κάνει κάποιες εμφανίσεις στο club, οι οποίες διήρκησαν για αρκετές εβδομάδες.

Υποστήριζε πάντα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τονίζοντας ότι όλοι πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και κατακρίνοντας την ομοφοβία στην κοινωνία. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Advocate το 1999 είχε πει χαρακτηριστικά:

«Έχω πει ξανά και ξανά ότι πιστεύω πως ο καθένας έχει δικαίωμα να αγαπήσει και να αγαπηθεί και κανένας σε αυτή τη Γη δεν έχει το δικαίωμα να του πει ότι η αγάπη του για έναν άλλο άνθρωπο είναι λάθος».

Στην ίδια συνέντευξη είχε ταχθεί υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και της τεκνοθεσίας, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο οικογένειας, το οποίο πρέπει να αντιγράψουν όλοι οι άλλοι. Τέλος, είχε στηρίξει ανοιχτά τον γκέι γιο της, λέγοντας, μεταξύ άλλων: «Δεν θα ήθελα ο γιος μου να είναι τίποτα άλλο από αυτό που είναι».

Ελίζαμπεθ Μοντγκόμερι - Η «Μάγισσα» στο Pride της Νέας Υόρκης

Χάρη στον ρόλο της στη «Μάγισσα» των '60s η Ελίζαμπεθ Μοντγκόμερι αγαπήθηκε ήδη από τότε από τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα με την ίδια να υπερασπίζεται ανοιχτά τα δικαιώματα για ισότητα και φροντίζοντας ήδη από τα χρόνια προβολής της σειράς να περνάει μηνύματα με πλάγιο τρόπο μέσα από τον ρόλο της «Σαμάνθας», η οποία ήταν μάγισσα και έκρυβε την ταυτότητά της από τον κόσμο, προσπαθώντας να ζήσει σαν μία ακόμα κοινή θνητή.

Ο συμπρωταγωνιστής της, Ντικ Σάρτζεντ, ο οποίος υποδύθηκε τον Ντάριν στις τρεις τελευταίες σεζόν της «Μάγισσας» από το 1969 έως το 1972, ήταν γκέι, αλλά έκανε coming out το 1991 σε ηλικία 61 ετών, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα σε πολλούς νέους ανθρώπους που αυτοκτονούσαν τότε επειδή ήταν γκέι.

Η Ελίζαμπεθ Μοντγκόμερι ήταν αυτή που τον είχε παροτρύνει να κάνει coming out και μάλιστα, στάθηκε στο πλευρό του, παρελαύνοντας μαζί του στο Pride της Νέας Υόρκης το 1992.

Οι δύο ηθοποιοί ήταν οι επίτιμοι καλεσμένοι εκείνη τη χρονιά και η ηθοποιός δήλωσε στις κάμερες «Είμαι εδώ για το φιλαράκι μου και για όλους».

Κάποια δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι η Ελίζαμπεθ Μοντγκόμερι πήγε στο Pride και για να «προστατέψει» τον φίλο της από πιθανή επίθεση αφού υπήρχε όντως τέτοιος φόβος, αλλά όλοι ήταν βέβαιοι ότι κανείς δεν υπήρχε περίπτωση να «πειράξει» την αγαπημένη Σαμάνθα του κοινού και της TV.

Σε συνέντευξή της όταν της είχαν πει ότι είναι icon για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, η Ελίζαμπεθ Μοντγκόμερι είχε απαντήσει αφοπλιστικά και με μεγάλη δόση χιούμορ: «Είμαι; Δεν έχω ιδέα για ποιον λόγο. Δεν πρέπει να 'σαι 100 ετών για να θεωρηθείς icon;»