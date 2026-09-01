Μελ Γκίμπσον: Ζήτησε συγγνώμη που χλεύασε διερμηνέα της νοηματικής - «Απερίσκεπτη ηλιθιότητα»

Συγγνώμη μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι χειρονομίες του στο FanExpo Canada ζήτησε ο Μελ Γκίμπσον.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός καταγράφηκε σε βίντεο να προβαίνει σε υπερβολικές χειρονομίες πίσω από διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας κατά την άνοδό του στη σκηνή για ένα αφιέρωμα στην καριέρα του. Το σχετικό υλικό έκανε το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας κύμα οργής των χρηστών.

«Μερικές φορές, όταν σε σπρώχνουν σε μια σκηνή κάτω από το φως των προβολέων, το μυαλό σου βρίσκεται παντού και μπορεί να εκδηλώσεις μια αυθόρμητη, απερίσκεπτη ηλιθιότητα» ανέφερε ο ηθοποιός, σε δήλωσή του στο Variety.

«Δεν υπήρχε καμία πρόθεση κακίας και ασφαλώς ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε αναστατώθηκε από αυτό» συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το FanExpo Canada πραγματοποιείται ετησίως και προβάλλεται ως «η μεγαλύτερη εκδήλωση κόμικς, επιστημονικής φαντασίας, τρόμου, anime και gaming στον Καναδά, καθώς και η τρίτη μεγαλύτερη διοργάνωση ποπ κουλτούρας στη Βόρεια Αμερική».

Η εμφάνιση του Γκίμπσον πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου, προσφέροντας στους θαυμαστές του τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν μαζί του ή να λάβουν αυτόγραφο, με το κόστος για τον καθένα να ανέρχεται στα 275 δολάρια, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Ο ηθοποιός, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα την παραγωγή της ταινίας «The Resurrection of the Christ» πραγματοποιεί σειρά εμφανίσεων σε αντίστοιχες εκθέσεις αυτό το καλοκαίρι. Προηγουμένως είχε παραβρεθεί στο Fan Expo της Βοστώνης, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν υλοποιήθηκε ποτέ το «Lethal Weapon 5».