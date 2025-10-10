Μελάνια Τραμπ: Η Amazon έδωσε 40 εκατ. δολάρια για το ντοκιμαντέρ της - Η ημερομηνία πρεμιέρας

Η Amazon φέρνει στους κινηματογράφους το ντοκιμαντέρ για την Μελάνια Τραμπ, πιο γρήγορα από όσο πιστεύαμε. Για την ακρίβεια, θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιανουαρίου 2026, με τον Μπρεντ Ράτνερ στη σκηνοθεσία. Το Melania σημοτοδοτεί και την επιστροφή του στους κινηματογράφους, μετά από πολλά χρόνια απουσίας.

Ξέρουμε ότι καταγράφει τις είκοσι κρίσιμες ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του 2025, ακολουθώντας την πρώην Πρώτη Κυρία σε μια περίοδο έντονης προετοιμασίας και επανόδου στη δημόσια ζωή. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του ντοκιμαντέρ, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια της Μελάνιας, όσο «οργανώνει τα σχέδια της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται την πολύπλοκη διαδικασία της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επιστρέφει στη δημόσια σφαίρα μαζί με την οικογένειά της».

