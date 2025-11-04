Μένιος Σακελλαρόπουλος: «Είχα χάσει την όρασή μου - 17 ημέρες ήμουν απολύτως ανήμπορος»

Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος παρουσίασε χθες Δευτέρα (3/11) το νέο του βιβλίο και μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, αναφέρθηκε στην περίοδο που είχε χάσει προσωρινά την όρασή του και τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει τότε.

«Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μαρτύριο από τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα είναι σαφώς η απώλεια της όρασης.

Φανταστείτε έναν άνθρωπο στο σκοτάδι 24 ώρες το 24ωρο. Μου συνέβη, το ξέρω και ήταν μαρτυρικό», εξομολογήθηκε ο Μένιος Σακελλαρόπουλος.

Μάλιστα, o γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας δεν έκρυψε ότι φοβήθηκε μήπως η όρασή του δεν επανέλθει ποτέ.

«Πέρασαν 17 ολόκληρες ημέρες που δεν έβλεπα το παραμικρό, ήμουν στο απόλυτο σκοτάδι, απολύτως ανήμπορος.

Οι οικείοι μου ήταν εκείνοι που με βοηθούσαν να φάω, να πιω νερό, να ξαπλώσω», εξήγησε ο Μένιος Σακελλαρόπουλος στην πολύ πρωινή εκπομπή του Alpha με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.