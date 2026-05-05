Πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη εκδήλωση της μόδας, όπως θεωρείται το Met Gala, με σημαντικούς αστέρες της υποκριτικής και μουσικής βιομηχανίας να δίνουν το παρών στη μεγάλη βραδιά.

Οι εμφανίσεις τους ιδιαίτερες, όπως όριζε το πρωτόκολλο. Άλλες ενθουσίασαν και άλλες δεν δέχθηκαν ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια.

Το θέμα της φετινής χρονιάς ήταν η τέχνη του κοστουμιού και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να πειραματιστούν, ξεφεύγοντας από τις συνήθεις επιλογές τους.

Η λίστα των καλεσμένων ήταν ιδιαίτερα πλούσια φέτος, και έδωσαν το παρών, μεταξύ άλλων, η Μπιγιόνσε, η Νικόλ Κίντμαν, η Ριάνα με τον σύζυγό της, ο Bad Bunny, η Μαντόνα, αλλά και περσόνες, όπως οι Καρντάσιαν.

Η Μπιγιόνσε έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Met Gala μετά από 10 χρόνια και για να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο, φόρεσε κάτι αξιομνημόνευτο. Το φόρεμα ήταν αποτελούσε έναν διακοσμημένο σκελετό και για να ολοκληρωθεί η εικόνα, προσέθεσε μία γιγάντια κάπα με φτερά και ένα ιδιαίτερο headpiece.

Η σταρ ανέβηκε στο χαλί με τον σύζυγό της, ράπερ Jay-Z, και την κόρη της, Blue Ivy, η οποία στα 14 της χρόνια ήταν μια από τις νεότερες καλεσμένες. Δήλωσε ενθουσιασμένη που παραβρέθηκε μαζί με την οικογένειά της.

Η Ριάνα έφτασε καθυστερημένη, όπως κάνει κάθε φορά. Μαζί με τον σύζυγό της A$AP Rocky έκλεισαν τον κύκλο των διασήμων επί του «χαλιού» και φάνηκαν ιδιαίτερα στοργικοί ο ένας απέναντι στον άλλο.

Η Ριάνα φόρεσε ένα ειδικά κατασκευασμένο φόρεμα, διακοσμημένο με χιλιάδες κοσμήματα και χάντρες. Ο A$AP Rocky, πάλι, επέλεξε ένα ροζ παλτό με μαύρα σατέν πέτα.

Η οσκαρική Νικόλ Κίντμαν επέλεξε κάτι safe. Φόρεσε ένα κόκκινο φόρεμα.

Για την ακρίβεια ένα κόκκινο, μακρυμάνικο φόρεμα με χάντρες και πουπουλένιο τελείωμα στα μανίκια. Παρευρέθηκε με την κόρη της, Σάντεϊ Ρόουζ.

Η Σάρα Πόλσον έβαλε μία μάσκα φτιαγμένη από ένα δολάριο, που κάλυπτε μέρος του προσώπου της.

Όταν ρωτήθηκε για το νόημα της επιλογής της, απάντησε, απλώς: «1%».

Το μοντέλο Χάιντι Κλουμ έφερε λίγο Χάλογουιν στη βραδιά. Ειδική στις μεταμφιέσεις, η Κλουμ ντύθηκε ως ένα από τα πολλά μαρμάρινα αγάλματα που κοσμούσαν τις αίθουσες του μουσείου όπου διοργανώθηκε το Met Gala.

Αγνώριστος και ο Bad Bunny, που γέρασε απότομα.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Κλουμ, ο 32χρονος τραγουδιστής φορούσε μακιγιάζ που τον έκανε να μοιάζει ηλικιωμένο. Αλλά, συνάμα ήταν και πολύ κομψός μέσα στο μαύρο του κοστούμι. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με ένα ασορτί μπαστούνι.

Ιδιαίτερη ήταν και η Κέιτ Πέρι, που μάλλον δεν ήθελε να βλέπει πολύ κόσμο.

Μπορεί το φόρεμά της να μην είχε τίποτα τρομερό, αλλά φορούσε μία μάσκα-καθρέφτη, που έκρυβε όλο το πρόσωπό της.

Και το εφέ; Η μάσκα άνοιγε. Βέβαια, τότε φαινόταν σαν καθρέφτης αυτοκινήτου.

Πειρατική η εμφάνιση της Μαντόνα που κουβάλησε ολόκληρο πλοίο πάνω στο κεφάλι της. Ακόμα φορούσε ένα αιθέριο γκρι πέπλο που το κρατούσαν τέσσερα μοντέλα.

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε με ένα πορτοκαλί μπούστο, που θα μπορούσε να παραπέμπει στο στολή υπερήρωα. Αλλά.. δεν είμαι σίγουρη.

Η αδελφή της, Κάιλι Τζένερ, πάλι, αποφάσισε κάτι πιο τολμηρό. Το φόρεμά της φαινόταν σαν να πέφτει από το σώμα της, αφήνοντας τη γυμνή. Αλλά, το έξυπνο και αισθησιακό μπεζ κορμάκι της την κάλυπτε αποτελεσματικά.

