Μενού

«Μια φωτό που έχει την σημασία της. Οσονούπω»: Η αινιγματική ανάρτηση του Λαζόπουλου με την Χάρις Αλεξίου

Η ανάρτηση του Λάκη Λαζόπουλου με την Χάρις Αλεξίου από την Πάρο που μας κάνει να αναρωτιόμαστε: «τι θέλει να πει ο ποιητής;».

Reader symbol
Newsroom
Λάκης Λαζόπουλος και Χάρις Αλεξίου
Ο Λάκης Λαζόπουλος και η Χάρις Αλεξίου στην Πάρο | lakislazopoulos_official@Instagram
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μια αναιγιματική ανάρτηση έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος ανήρτησε φωτογραφία με την μεγάλη ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου

Οι δύο τους, βρέθηκαν στην Πάρο, νησί πολυαγαπημένο του Λάκη Λαζόπουλου ο οποίος, αν και δεν κατάγεται από εκεί, πολλάκις έχει δηλώσει ότι την αγαπάει σαν πατρίδα. 

Διαβάστε επίσης: Λάκης Λαζόπουλος: «Έρχεται η Μυκονοποίηση της Πάρου - Δίνουν άδειες για βάρβαρα κτίσματα»

Η φωτογραφία με τους δύο καλλιτέχνες, συνοδεύτηκε από την εξής λεζάντα: «Η Χαρούλα στην Πάρο, μετά από πολύ καιρό. Μαζί με ηθοποιούς, νέους και αστραφτερούς που φωτογραφίζονται σε μια φωτό που έχει την σημασία της. Οσονούπω!», έγραψε ο Λάκης Λαζόπουλος. 

«Ανυπομονούμε, σίγουρα θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη», «αγαπημένοι και οι δύο», «τι ωραία παρέα», είναι μερικές από τις αναρτήσεις των χρηστών κάτω από την ανάρτηση. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE