«Μια φωτό που έχει την σημασία της. Οσονούπω»: Η αινιγματική ανάρτηση του Λαζόπουλου με την Χάρις Αλεξίου

Μια αναιγιματική ανάρτηση έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος ανήρτησε φωτογραφία με την μεγάλη ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου.

Οι δύο τους, βρέθηκαν στην Πάρο, νησί πολυαγαπημένο του Λάκη Λαζόπουλου ο οποίος, αν και δεν κατάγεται από εκεί, πολλάκις έχει δηλώσει ότι την αγαπάει σαν πατρίδα.

Διαβάστε επίσης: Λάκης Λαζόπουλος: «Έρχεται η Μυκονοποίηση της Πάρου - Δίνουν άδειες για βάρβαρα κτίσματα»

Η φωτογραφία με τους δύο καλλιτέχνες, συνοδεύτηκε από την εξής λεζάντα: «Η Χαρούλα στην Πάρο, μετά από πολύ καιρό. Μαζί με ηθοποιούς, νέους και αστραφτερούς που φωτογραφίζονται σε μια φωτό που έχει την σημασία της. Οσονούπω!», έγραψε ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Ανυπομονούμε, σίγουρα θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη», «αγαπημένοι και οι δύο», «τι ωραία παρέα», είναι μερικές από τις αναρτήσεις των χρηστών κάτω από την ανάρτηση.