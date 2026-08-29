«Μια φωτό που έχει την σημασία της. Οσονούπω»: Η αινιγματική ανάρτηση του Λαζόπουλου με την Χάρις Αλεξίου

Μια αναιγιματική ανάρτηση έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος ανήρτησε φωτογραφία με την μεγάλη ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου.
Οι δύο τους, βρέθηκαν στην Πάρο, νησί πολυαγαπημένο του Λάκη Λαζόπουλου ο οποίος, αν και δεν κατάγεται από εκεί, πολλάκις έχει δηλώσει ότι την αγαπάει σαν πατρίδα.
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Η φωτογραφία με τους δύο καλλιτέχνες, συνοδεύτηκε από την εξής λεζάντα: «Η Χαρούλα στην Πάρο, μετά από πολύ καιρό. Μαζί με ηθοποιούς, νέους και αστραφτερούς που φωτογραφίζονται σε μια φωτό που έχει την σημασία της. Οσονούπω!», έγραψε ο Λάκης Λαζόπουλος.
«Ανυπομονούμε, σίγουρα θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη», «αγαπημένοι και οι δύο», «τι ωραία παρέα», είναι μερικές από τις αναρτήσεις των χρηστών κάτω από την ανάρτηση.
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