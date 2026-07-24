Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε εμφάνισή του και υποβλήθηκε σε επέμβαση - Τι λέει για την υγεία του

Αλλαγές στο πρόγραμμά του προανήγγειλε ο Μιχάλης Χατζηγιάννη, λίγες ώρες μετά την ακύρωση προγραμματισμένης συναυλίας του για τις 11 Αυγούστου.

Ο τραγουδιστής έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή του πως υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής και θα χρειαστεί ξεκούραση το προσεχές διάστημα.

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας.

Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους.

Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά!», ανέφερε ο τραγουδιστής.

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Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί σε κατάστημα στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων, ωστόσο την Παρασκευή 24 Ιουλίου ανακοινώθηκε μέσω των social media ότι η προγραμματισμένη συναυλία δεν θα πραγματοποιηθεί, επικαλούμενη λόγους υγείας, χωρίς αρχικά να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.