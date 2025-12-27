Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Είμαστε στα δικαστήρια - Μου έστειλε γλάστρα με κοριό»

Μια ακραία περίπτωση θαυμασμού που έχει ζήσει περιέγραψε στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» ο πρωταγωνιστής της σειράς «Hotel ΕΛΒΙΡΑ» Μιχάλης Λεβεντογιάννης. Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με πρόσωπο που που έστειλε γλάστρα με κοριό.

«Έχω ζήσει ακραία εκδήλωση θαυμασμού και το θυμάμαι γιατί είμαστε στα δικαστήρια. Ήταν κάτι όντως πολύ ακραίο. Μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μια γλάστρα, που – ευτυχώς – μέσα σε μισή ώρα κατάλαβα ότι η γλάστρα είχε μέσα κοριό. Πιστεύω ότι όταν θαυμάζεις κάποιον, δε φτάνεις σε αυτό το σημείο. Παίζουν άλλα», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

Πώς συνέβη το περιστατικό;

Περιγράφοντας στην τηλεοπτική παρέα τι ακριβώς έχει συμβεί, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης είπε: «Ήμουν με τον κολλητό μου και δυο φίλους μας στο σπίτι. Τότε μετακόμιζα και είχα νοικιάσει ένα Airbnb γιατί έβαφα το σπίτι. Όταν με πήραν από το ανθοπωλείο έδωσα τη διεύθυνση του σπιτιού που έμενα του Airbnb. Και τον βρήκε ο γάτος γιατί τα γατιά ακούνε σε άλλες συχνότητες. Στην αρχή νόμιζα πως είναι χώμα και πήγα να το βάλω μέσα. Κατάλαβα τι είναι, φώναξα την αστυνομία, μίλησα τη δικηγόρο μου.

Μου είπαν ότι το μικρόφωνο είχε εμβέλεια 100-150 μέτρα, άρα ήταν κάπου κοντά. Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα άσχημα.

Έμαθα ποιος άνθρωπος ήταν. Είχε έρθει δυο φορές στο θέατρο, με προσέγγισε με επαγγελματικό πρόσχημα και είναι και στέλεχος εταιρείας. Δεν με νοιάζει το κίνητρο σε όλο αυτό».