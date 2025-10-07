Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μου αρέσει και η συντροφικότητα αλλά τώρα είμαι στη φάση της μοναξιάς»

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ήταν καλεσμένος στο πρώτο επεισόδιο του «The 2Night Show» για τη φετινή σεζόν χθες Δευτέρα (6/10) και μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε ότι στην προσωπική του ζωή αυτή την περίοδο είναι «σε φάση μοναξιάς», ενώ εξήγησε και πώς πήρε την απόφαση να γίνει ηθοποιός.

«Παλαιότερα ήμουν πιο ευαίσθητος, τώρα έχω γίνει πιο σκληρός, σε βάθος χρόνου έγινε αυτό. Μου αρέσει και η συντροφικότητα αλλά και η μοναξιά, τώρα είμαι στη φάση της μοναξιάς.

Πιστεύω ότι κάθε σχέση πρέπει να κάνει την απόσβεσή της. Υπάρχουν και σχέσεις, που πενθούν και πριν τελειώσουν», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στις κωμικές σειρές «Γιατί ρε πατέρα;» και Hotel Ελβίρα» σε ΑΝΤ1 και Mega αντίστοιχα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης δεν έκρυψε ότι από μικρός ήθελε να γίνει ηθοποιός, αλλά δεν το παραδεχόταν ούτε στον εαυτό του.

«Στο σχολείο σκεφτόμουν ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, αλλά δεν τολμούσα να το παραδεχτώ ούτε στον εαυτό μου. Οι πρώτοι που το εκμυστηρεύτηκα και το έμαθαν ήταν οι γονείς μου. Ευτυχώς το πήραν πολύ ωραία», είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός.