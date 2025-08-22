Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Η 21χρονη ηθοποιός του Stranger Things υιοθέτησε κοριτσάκι - Η ανάρτηση της

Η σταρ της σειράς «Stranger Things» Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι ανακοίνωσαν ότι υιοθέτησαν μια κόρη, το πρώτο τους παιδί από τότε που παντρεύτηκαν.

Η 21χρονη Μπράουν και ο Μποντζιόβι μοιράστηκαν την είδηση σε μια σύντομη δήλωση που δημοσίευσαν στις σελίδες τους στο Instagram.

«Αυτό το καλοκαίρι, καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα. Και τότε έγιναν 3», έγραψαν.

Η Μπράουν και ο 23χρονος Μποντζιόβι, γιος του διάσημου μουσικού Τζον Μπον Τζόβι, παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή το 2024, μετά τον αρραβώνα τους το 2023.

Η Μπράουν έγινε γνωστή με τον ρόλο της Eleven στην επιτυχημένη σειρά επιστημονικής φαντασίας του Netflix «Stranger Things». Αυτή τη στιγμή περιμένει την κυκλοφορία της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της σειράς τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

Ο Βρετανός ηθοποιός έχει επίσης πρωταγωνιστήσει σε δύο ταινίες «Godzilla», καθώς και σε ταινίες όπως «Enola Holmes», «Damsel» και «The Electric State».

Πηγή: dailyexcelsior.com