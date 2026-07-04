«Μην κοιτάς τα πόδια σου»: Η άγνωστη παρατήρηση της Μαρινέλλας που «πάγωσε» τη Μελίνα Ασλανίδου

Μια άκρως καθηλωτική και εξομολογητική αναδρομή στα πρώτα βήματα της πορείας της έκανε η Μελίνα Ασλανίδου, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ το βράδυ της Παρασκευής (3/7). Η δημοφιλής ερμηνεύτρια γύρισε τον χρόνο πίσω και μοιράστηκε με το κοινό μια πολύτιμη, όσο και αυστηρή συμβουλή που είχε δεχτεί από τη σπουδαία Μαρινέλλα.

Η Μελίνα Ασλανίδου αναφέρθηκε στη βαθιά φιλοσοφία που της μετέδωσε η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού σχετικά με την ευθύνη που φέρει ένας καλλιτέχνης απέναντι στο χάρισμά του και στο κοινό:

«Η Μαρινέλλα έλεγε ότι, όταν ο Θεός σου δίνει ένα ταλέντο, γιατί ένα ταλέντο σου έδωσε ο Θεός, εμείς οφείλουμε να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Οφείλουμε να ξεπεράσουμε πολλά πράγματα από το εγώ μας, την κούραση κτλ. Όταν ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, φεύγουν όλα. Η Μαρινέλλα μου είχε πει ότι έχω πολύ ωραία φωνή, αλλά να μην κοιτάω τα πόδια μου», αφηγήθηκε η Μελίνα Ασλανίδου.

Η συγκεκριμένη παρατήρηση, όπως εξήγησε η τραγουδίστρια, έγινε σε μια καθοριστική στιγμή της καριέρας της, όταν η ίδια προσπαθούσε να διαχειριστεί την τεράστια επιτυχία του ξεκινήματός της, αλλά και το δέος της αθηναϊκής νύχτας.

«Αυτό μου το είπε την πρώτη φορά που τραγούδησα στην Αθήνα στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα. Τραγουδούσα το “Τι σου ‘κανα και πίνεις”, που με αυτό με γνώρισε και όλη η Ελλάδα.

Από κάτω ήταν η Μαρινέλλα, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης και πολλοί άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες. Ντρεπόμουν που ήταν όλοι αυτοί εκεί και κοίταζα κάτω, ήμουν πολύ τρομαγμένη. Και που τραγούδησα πολύ ήταν», παραδέχθηκε η τραγουδίστρια.