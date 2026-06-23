Μίνα Αρναούτη: «Με απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν, ότι θα με βιάσουν - Φοβόμουν να βγω από το σπίτι»

Η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου βρίσκονται σήμερα (23/6) στα δικαστήρια αφού εκδικάζεται η μήνυση για ψευδή κατάθεση που έχουν υποβάλει κατά ενός 57χρονου, ο οποίος ισχυρίστηκε πως τη μοιραία νύχτα του τροχαίου που έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης ο αγαπημένος τραγουδιστής, δεν οδηγούσε εκείνος το αυτοκίνητο.

Μιλώντας στην κάμερα του Πρωινού, η Μίνα Αρναούτη δεν έκρυψε ότι ανυπομονούσε να έρθει η ημέρα της δίκης, ενώ αποκάλυψε πως όλα αυτά τα χρόνια έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή της.

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«Επιτέλους έφτασε αυτή η μέρα. Την περίμενα πως και πως. Θέλω να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι γιατί είπαν φρικτά ψέματα, ανασκεύασαν καταθέσεις. Εμφανίστηκε μάρτυρας μετά από πέντε χρόνια για να μας πει αυτά που δεν είχαν γίνει ποτέ.

Τα ψέματα πρέπει να τιμωρούνται και πιστεύω ότι σήμερα θα δικαιωθώ. Ο Παντελής ήταν πολύ αγαπητός και όλο αυτό είχε πολύ άσχημο αντίκτυπο, διότι ο κόσμος ήταν πορωμένος με τον Παντελή, τον αγαπούσαν», είπε αρχικά η Μίνα Αρναούτη.

«Όταν άκουγαν ότι κάποιες λένε ψέματα, δεχόμασταν απειλές, με έβριζαν, με απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν, ότι θα με βιάσουν. Όλα αυτά με έκαναν να φοβάμαι να βγω από το σπίτι μου να κυκλοφορήσω. Το να λες ψέματα για έναν άνθρωπο χωρίς να σκέφτεσαι τι επιπτώσεις θα έχει στη ζωή του, είναι θλιβερό.

Ο έξυπνος κόσμος έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στην όλη ιστορία, αλλά δυστυχώς δεν είναι όλοι έξυπνοι και πιστεύουν σενάρια επιστημονικής φαντασίας», συμπλήρωσε η ίδια.

«Για εμάς ήταν δύσκολο και πιο πολύ για τη μαμά μου που μένει στο νησί, το να υπάρχει μια υποψία ότι η κόρη της δεν έχει πει την αλήθεια.

Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν ψεύτρα και για ποιον λόγο να γίνω τώρα γι' αυτό το θλιβερό γεγονός; Ήμουν σε ένα αυτοκίνητο, μέσα στα αίματα, έτοιμη να πεθάνω, κι εκείνη την ώρα σκέφτηκα τι θα πω για το αν θα ζήσω και αν θα πάρω αποζημίωση;

Δεν με πληγώνει κάτι γιατί λέω την αλήθεια, δεν φταίω σε κάτι. Αυτό το δικαστήριο είναι ηθική ικανοποίηση και θα μπορώ να λέω ότι έχω δικαιωθεί και δεν υπάρχει κάποια ασάφεια», κατέληξε η Μίνα Αρναούτη.