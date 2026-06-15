Μίνα Αρναούτη για τροχαίο με Παντελίδη: «Κρίνομαι καθημερινά» - Γιατί προσφεύγει στον Άρειο Πάγο

Η Μίνα Αρναούτη μίλησε στο Πρωινό για την αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε στον Άρειο Πάγο και αφορά την απόφαση του Εφετείου που της εκδίκασε αποζημίωση 39.000 ευρώ για τη βλάβη που υπέστη από το μοιραίο τροχαίο το 2016 που κόστισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη.

Μάλιστα, η ίδια αναφέρθηκε και στην ανάρτηση που έκανε τις προηγούμενες ημέρες και αφορούσε τον 55χρονο στη Θεσσαλονίκη που εγκατέλειψε τα εννέα γατάκια και του επιβλήθηκε πρόστιμο 270.000 ευρώ.

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«Η ανάρτησή μου για τα γατάκια και τον κύριο που του κόπηκε πρόστιμο 270.000 ευρώ να πληρώσει, ήταν από την αγανάκτησή μου, στο πόσο δεν είναι δίκαιο το κράτος.

Όταν είναι να πάρει χρήματα, βάζει ψηλά πρόστιμα, ενώ όταν είναι να δώσει χρήματα, είναι λίγα και συνήθως ο άνθρωπος περνάει έναν τεράστιο Γολγοθά για να τα λάβει.

Σε καμία περίπτωση δεν είμαι κατά της προστασίας των ζώων, απλά, όταν είναι 270 χιλιάρικα για τα γατάκια, πόσα πρέπει να πάρει ένας άνθρωπος που έχασε το πόδι του σε ένα εργατικό ατύχημα;

Ένα απ’ τα δύσκολα πράγματα που έχω αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι με κρίνουν από την εξωτερική μου εμφάνιση και όχι ως άνθρωπο. Όλο αυτό είναι γελοίο να συμβαίνει», είπε αρχικά η Μίνα Αρναούτη.

«Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους που δεν γνώριζαν καν τον Παντελή να λένε "άντε ρε, εσύ δεν νοιάζεσαι για τον Παντελή", και ποιος νοιάζεται, εσύ που δεν τον ήξερες καν;

Έχω κριθεί και ακόμα κρίνομαι καθημερινά από αυτή την ιστορία. Όποτε βγει κάτι για το θέμα, έχω αμέτρητα σχόλια και κατηγορίες.

Δέχομαι ότι ήταν αγαπητός. Δεν δέχομαι ότι εγώ θα πρέπει να σταματήσω να ζω τη ζωή που με δυσκολία πήρα πίσω, γιατί ενεπλάκη σε ένα τροχαίο πριν 10 χρόνια», πρόσθεσε η ίδια.

«Προσφεύγω στον Άρειο Πάγο γιατί θεωρώ ότι η βλάβη που έχω υποστεί, δεν αποτυπώνεται πραγματικά στο ποσό της αποζημίωσης που έχω λάβει. Θεωρώ ότι τα 39.000 ευρώ ήταν υποτίμηση της βλάβης μου.

Γενικότερα, πρέπει οπωσδήποτε, θεωρώ, να επανεξεταστεί, γιατί είναι άδικο και για εμένα να έχω περάσει όλα αυτά και στο τέλος να βγαίνω και χρεωμένη.

Εγώ δεν ζήτησα και δεν ήθελα να καταστρέψω κανέναν άνθρωπο οικονομικά και δεν θα κατέστρεφα κανέναν άνθρωπο οικονομικά. Ο Παντελής αν ήταν εδώ, σίγουρα όλα αυτά τα προβλήματα δεν θα τα είχα, θα τα είχε λύσει μόνος του», κατέληξε η Μίνα Αρναούτη.