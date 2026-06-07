Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Αντώνης Ρέμος στην εκπομπή «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος, όπου μίλησε για την πορεία του, την οικογένειά του, αλλά και πρόσωπα που έχουν σημαδέψει τη ζωή του.

Αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνια, ο τραγουδιστής τόνισε τη σημασία της οικογένειας και της προστασίας των παιδιών, σημειώνοντας πως οι παιδικές εμπειρίες αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια στον χρόνο και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια του για τη Μαρινέλλα, με τον Αντώνη Ρέμο να αναφέρεται στην απουσία της και στη βαθιά σχέση που είχαν, υπογραμμίζοντας το συναισθηματικό κενό που έχει αφήσει η απώλειά της στην καλλιτεχνική κοινότητα και στους ανθρώπους που τη γνώριζαν.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στον Παντελή Παντελίδη, κάνοντας λόγο για μια «πληγή» που παραμένει ανοιχτή, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλειά του και τις συνθήκες γύρω από το τραγικό περιστατικό. Όπως είπε, η είδηση εκείνης της ημέρας τον συγκλόνισε βαθιά, ενώ τόνισε πως ο Παντελής θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στη μνήμη και την καρδιά του.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «είναι μια πληγή μέσα μου. Είναι πολύ στενάχωρο, που ένα τόσο νέο παιδί “έφυγε” ξαφνικά και με τέτοιο τρόπο και δυστυχώς γράφτηκαν χιλιάδες αερολογίες και κυήματα της φαντασίας. Ήταν, είναι και θα είναι μια οντότητα, που έχω ζήσει κοντά της. Δυστυχώς η μοίρα μας έπαιξε ένα πολύ κακό παιχνίδι με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή και να αφήσει αναπάντητα πολλά ερωτήματα και τις πληγές μας.



Όταν με ξύπνησαν το πρωί και είδα το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο και ότι υπήρχε ένας νεκρός τραγουδιστής. Δεν είχαν πει ακόμα το όνομά του και η αδερφή μου και η μητέρα μου έπαιρναν τηλέφωνο να δούνε αν είμαι εγώ ή όχι. Είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός. Ο Παντελής για μένα ήταν και θα είναι πάντα στην ψυχή μου. Μακάρι να μην συνέβαινε αυτό, να γύριζα τον χρόνο πίσω».