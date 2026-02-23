Μήπως πλένεις τα τζιν πιο συχνά από όσο πρέπει; Τι λένε οι ειδικοί

Οι ειδικοί στη φροντίδα υφασμάτων ισχυρίζονται ότι το υπερβολικό πλύσιμο των τζιν όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά μπορεί να μειώσει και τη διάρκεια ζωής τους αλλοιώνοντας το χρώμα και τη φόρμα τους, πόσο συχνά λοιπόν πρέπει πραγματικά να τα πλένουμε και τι πρέπει να ξέρουμε για τη φροντίδα τους.
Κάθε πότε πρέπει να πλένουμε τα τζιν μας πραγματικά;
