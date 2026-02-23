Μενού

Μήπως πλένεις τα τζιν πιο συχνά από όσο πρέπει; Τι λένε οι ειδικοί

Τα τζιν είναι από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας και οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι ίσως τα πλένουμε πιο συχνά από ότι θα έπρεπε.

Reader symbol
Newsroom
τζιν
Τζιν | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Οι ειδικοί στη φροντίδα υφασμάτων ισχυρίζονται ότι το υπερβολικό πλύσιμο των τζιν όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά μπορεί να μειώσει και τη διάρκεια ζωής τους αλλοιώνοντας το χρώμα και τη φόρμα τους, πόσο συχνά λοιπόν πρέπει πραγματικά να τα πλένουμε και τι πρέπει να ξέρουμε για τη φροντίδα τους.

Κάθε πότε πρέπει να πλένουμε τα τζιν μας πραγματικά;

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE