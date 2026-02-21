«Μου λείψατε, σας ετοιμάζουμε μια έκπληξη» - Η πρώτη δήλωση Μαζωνάκη μετά το χειρουργείο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε το βράδυ της Παρασκευής (20/2) μέσω Instagram την πρώτη δήλωση μετά το χειρουργείο και τη νοσηλεία του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για την αγάπη που του έδειξε όλο αυτό το διάστημα, ενώ δεν έκρυψε ότι έχει ετοιμάσει μια έκπληξη σε όσους βρεθούν απόψε (22/2) στο νυχτερινό κέντρο όπου ταγουδάει.

«Κύριες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και για τα περαστικά, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.

Την Πέμπτη δεν μπόρεσα να εμφανιστώ. Ήμουν σε ανάρρωση.

Σας στέλνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι αύριο, Σάββατο, εμφανίζομαι κανονικά. Μου λείψατε και σας έλειψα, φαντάζομαι.

Το Σάββατο επίσης ετοιμάζουμε μία έκπληξη στον χώρο που εμφανίζομαι. Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, να κλείσουν τα φώτα και να δούμε τι θα γίνει. Ραντεβού το Σάββατο», είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης.