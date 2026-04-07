Μπάσης: «Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα - Νιώθω ξένος» - Η σκέψη να γυρίσει στο χωριό του

Σε μια περίοδο βαθιάς ενδοσκόπησης βρίσκεται ο Δημήτρης Μπάσης. Μετά από τρεις δεκαετίες στην πρωτεύουσα και μια γεμάτη καριέρα στο λαϊκό τραγούδι, ο αγαπημένος ερμηνευτής νιώθει πλέον την ανάγκη να αλλάξει ριζικά τη ζωή του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εσύ τι μουσική ακούς;», άνοιξε τα χαρτιά του και έκανε μια απρόσμενη εξομολόγηση για την Αθήνα, την επιστροφή στις ρίζες του, αλλά και το άγνωστο παρασκήνιο της μεγάλης του επιτυχίας με τον Χρήστο Μάστορα.

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ανοιχτά πως η πρωτεύουσα δεν κατάφερε ποτέ να τον «κερδίσει», εκφράζοντας την έντονη επιθυμία του να επιστρέψει μόνιμα στο Κιλκίς, στο οικόπεδο του παππού του. Ακόμα και η σύζυγός του, ωστόσο, δυσκολεύεται να πιστέψει αυτή του την απόφαση:

«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει. Νιώθω ξένος και έχω ριζώσει γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θέλω πολύ να ξεριζωθώ και να επιστρέψω.

Έχω στο μυαλό μου να επιστρέψω στο Κιλκίς και να είναι η βάση μου. Έχω κάνει μια μεγάλη διαδρομή πια στο τραγούδι και νομίζω μπορώ να ορίσω κάπως αλλιώς τη δουλειά μου και να βάλω τα όρια μου όπως θέλω εγώ και όχι όπως θέλει η δουλειά. Η γυναίκα μου το ακούει και δεν το πιστεύει ότι μπορεί να γίνει».

Το παρασκήνιο της συνεργασίας με τον Χρήστο Μάστορα

Δηλώνοντας αμιγώς λαϊκός τραγουδιστής, ο Δημήτρης Μπάσης δεν διστάζει να «κλείσει το μάτι» και σε καλλιτέχνες έξω από τα στενά όρια του είδους του. Αναφερόμενος στο επιτυχημένο ντουέτο του με τον frontman των Μελισσών, Χρήστο Μάστορα, αποκάλυψε πώς ακριβώς γεννήθηκε αυτή η συνεργασία, κόντρα στις προβλέψεις των συνεργατών του:

«Ακούω τραγούδια της άλλης πλευράς και μου αρέσουν, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα. Αν μου αρέσει κάποιος και μου αρέσει η μουσική και το τραγούδι του θα το πω και θα συνεργαστώ. Ας πούμε μου αρέσει πολύ ο Χρήστος Μάστορας και κάναμε μαζί ένα ντουέτο και έγινε μεγάλη επιτυχία».

«Εγώ του το πρότεινα. Μου ήρθε το τραγούδι για να το πω μόνος μου. Μετά μου είπαν ότι θα ήταν ωραίο να το πω ντουέτο και μου πρότειναν έναν τραγουδιστή από το δικό μας 'χώρο' ας πούμε. Είπα 'όχι ρε παιδιά, θα το πω με τον Χρήστο Μάστορα'. Ο Νίκος Μωραΐτης που έγραψε τους στίχους μου έλεγε 'δεν θα δεχθεί, αυτός είναι τώρα στα πάνω του'. Τον προσέγγισα και το είπαμε όμως μαζί».