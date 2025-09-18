Μπέλα Χαντίντ: Μοιράστηκε φωτογραφίες από τη νοσηλεία της - «Συγγνώμη που εξαφανίζομαι»

Η Μπέλα Χαντίντ, το supermodel που έχει κατακτήσει τις πασαρέλες, μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εδώ και μέρες δίνοντας μάχη με τη νόσο Lyme.

Με ένα απλό μήνυμα στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Συγγνώμη που εξαφανίζομαι, σας αγαπώ».

Η αδελφή της, Τζίτζι Χαντίντ, δεν άργησε να στείλει το δικό της μήνυμα αγάπης: «Σ’ αγαπώ! Εύχομαι να νιώσεις όσο δυνατή σου αξίζει!» – μια φράση που αποτυπώνει την αδελφική στήριξη και τρυφερότητα.

Bella Hadid shares new photos:



“I’m sorry I always go MIA I love you guys” pic.twitter.com/TKwyTMsrGs — Pop Crave (@PopCrave) September 17, 2025

Η μητέρα τους, Γιολάντα, η οποία επίσης έχει διαγνωστεί με τη νόσο Lyme, την αποκάλεσε «πολεμίστρια του Lyme», δίνοντας έμφαση στη δύναμη και την ανθεκτικότητα της κόρης της. Χιλιάδες χρήστες έσπευσαν να γεμίσουν τα σχόλια με ευχές για ταχεία ανάρρωση, μηνύματα αγάπης και λόγια ενθάρρυνσης.