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Μπέρτα Μπεντς: Η γυναίκα που έκανε το πρώτο road trip στην ιστορία, απέδειξε ότι το αυτοκίνητο έχει μέλλον

Χωρίς δρόμους, βενζινάδικα ή χάρτες, η σύζυγος του Καρλ Μπεντς, Μπέρτα Μπεντς, απέδειξε στην πράξη ότι το αυτοκίνητο μπορούσε να γίνει το μέσο μεταφοράς του μέλλοντος.

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Μπέρτα Μπεντς
Μπέρτα Μπεντς | YouTube / Mercedes-Benz USA
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Πριν υπάρξουν Google Maps, βενζινάδικα, αυτοκινητόδρομοι, μια γυναίκα έκανε το πρώτο road trip στην ιστορία. Το όνομά της Μπέρτα Μπεντς.

Το 1888, ο κόσμος δεν πίστευε στα αυτοκίνητα. Τα έβλεπε ως πειράματα χωρίς μέλλον και θεωρούσε ότι είναι χρήσιμα μόνο για επίδειξη. Η ιδέα υπήρχε, αλλά η εμπιστοσύνη όχι. Ο Καρλ Μπεντς είχε καταφέρει κάτι επαναστατικό: να κατασκευάσει το πρώτο λειτουργικό αυτοκίνητο, το Benz Patent-Motorwagen. Για τους περισσότερους, όμως, έμοιαζε με απόπειρα και όχι με επίτευγμα.

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