Μπέρτα Μπεντς: Η γυναίκα που έκανε το πρώτο road trip στην ιστορία, απέδειξε ότι το αυτοκίνητο έχει μέλλον

Πριν υπάρξουν Google Maps, βενζινάδικα, αυτοκινητόδρομοι, μια γυναίκα έκανε το πρώτο road trip στην ιστορία. Το όνομά της Μπέρτα Μπεντς.
Το 1888, ο κόσμος δεν πίστευε στα αυτοκίνητα. Τα έβλεπε ως πειράματα χωρίς μέλλον και θεωρούσε ότι είναι χρήσιμα μόνο για επίδειξη. Η ιδέα υπήρχε, αλλά η εμπιστοσύνη όχι. Ο Καρλ Μπεντς είχε καταφέρει κάτι επαναστατικό: να κατασκευάσει το πρώτο λειτουργικό αυτοκίνητο, το Benz Patent-Motorwagen. Για τους περισσότερους, όμως, έμοιαζε με απόπειρα και όχι με επίτευγμα.
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