«Μπομπονιέρες, νυφικά και... κορώνες»: Οι 10 πιο πολυσυζητημένοι γάμοι του 2025

Από εντυπωσιακές τελετές στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, μέχρι γάμους σε παραθαλάσσια resorts, το 2025 τα είχε όλα. Διάσημα πρόσωπα της ελληνικής showbiz ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας ή και του δημαρχείου και έδωσαν υποσχέσεις «για πάντα» με τους αγαπημένους τους.

Στιγμιότυπα και ρομαντικές λεπτομέρειες έκαναν την ημέρα αυτή ξεχωριστή μέσα στη χρονιά τους.

Εμείς ξεχωρίσαμε δέκα από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους της χρονιάς που πέρασε και τους θυμόμαστε ξανά μαζί σας.

Νικόλαος Ντε Γκρες - Χρυσή Βαρδινογιάννη

Στις 7 Φεβρουαρίου ο Νικόλαος Ντε Γκρες παντρεύτηκε με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Κισάμου & Σελίνου, Αμφιλόχιου, παρουσία στενών συγγενών και φίλων της οικογένειας και του ζεύγους.

Κουμπάροι και παράνυμφοι στο ζευγάρι ήταν, μεταξύ άλλων, τα αδέλφια του γαμπρού Παύλος, Αλεξία και Θεοδώρα και ο ανιψιός του Κωνσταντίνος-Αλέξιος.

Ηχηρές απουσίες από τον δεύτερο γάμο του Νικόλαου Ντε Γκρες, ήταν εκείνες του αδελφού του Φίλιππου και της συζύγου του Νίνα Φλορ και στις αξιομνημόνευτες στιγμές τα στέμματα αντί για στέφανα.

Ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη | NDP/ ΝΙΚΟΣ ΖΩΤΟΣ

Δόμνα Μιχαηλίδου - Λεωνίδας Μαντωνάκης

Δύο περίπου μήνες πριν γίνουν γονείς, η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου και ο ψυχίατρος Λεωνίδας Μαντωνάκης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στη Δημοτική Πινακοθήκη στον Πειραιά.

Τον γάμο τους που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου σε στενό κύκλο τέλεσε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Λεωνίδας Μαντωνάκης στον γάμο τους. | NDP/ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στέλιος Διονυσίου - Αγνή Καλουμένου

Στις 10 Ιουνίου ο Στέλιος Διονυσίου ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την επί 8 χρόνια σύντροφό του Αγνή Καλουμένου. Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο, ενώ την ίδια μέρα βάφτισαν τις δίδυμες κόρες τους.

Στις στιγμές που ξεχώρισαν η επιλογή του τραγουδιού «Αν ξαναζούσα» με τη φωνή του Στράτου Διονυσίου ως τραγούδι για τον πρώτο τους χορό.

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλέξανδρα Νίκα

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στις 7 Ιουλίου παντρεύτηκαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Αλεξάνδρα Νίκα σε πολυτελές θέρετρο στο Λαγονήσι με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτος.

Στις λεπτομέρειες που έγιναν γνωστές τότε ήταν η ιδιαίτερη μπομπονιέρα που πρόσφεραν στους καλεσμένους τους που ήταν ένα μικρό έργο τέχνης. Μέσα σε ένα λευκοκίτρινο κουτί υπήρχε ένα λεπτεπίλεπτο δισκάκι που έγραφε πάνω λέξεις όπως «έρωτας».

Χρήστος Χολίδης - Κατερίνα Γκιουζέλη

Το Σαββάτου 19 Ιουλίου ο Χρήστος Χολίδης και η Κατερίνα Γκιουζέλη παντρεύτηκαν έπειτα από τρία χρόνια σχέσης. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε μακριά από κάμερες και δημοσιογράφους σε κτήμα στην Κερατέα, ενώ κουμπάροι τους ήταν πρόσωπα από το φιλικό τους περιβάλλον.

Τζώνης Καλημέρης - Ελπίδα Ιακωβίδου

Το γραφικό Νυμφαίο της Φλώρινας επέλεξαν για να παντρευτούν ο ισχυρός άνδρας των media Τζώνης Καλημέρης με την παρουσιάστρια Κύπρια παρουσιάστρια Ελπίδα Ιακωβίδου τον περασμένο Ιούλιο.

Στις 19 Ιουλίου το ζευγάρι ενώθηκε σε μία ατμοσφαιρική τελετή επιλέγοντας αυτό το μέρος με ρομαντική διάθεση αφού εκεί γνωρίστηκαν.

«Αν κάποιος με ρωτήσει αν αυτός ήταν ο γάμος των ονείρων μου, θα απαντήσω ότι ποτέ δεν ονειρεύτηκα γάμο αλλά αυτός ήταν ένας γάμος όνειρο!», είχε δηλώσει η νύφη.

FY - Αλεξία Κεφαλά

Στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Διονυσίου στη Βάρκιζα παντρεύτηκε ο ράπερ FY με την αγαπημένη του Αλεξία Κεφαλά την Κυριακή 24 Αυγούστου, 6,5 χρόνια μετά τη γνωριμία τους.

«Θέλαμε ο γάμος μας να είναι κλασικός και να αποπνέει ρομαντισμό» είχε αποκαλύψει στο ΟΚ! η Αλεξία Κεφαλά. Κουμπάροι τους ο Χάρης Βαφειάς και η σύζυγός του, Έμιλυ.

Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου

«Κάλλιο αργά, παρά ποτέ» λένε... Ο γάμος του τραγουδιστή Πάνου Καλίδη και της make up artist Λεάννας Μάρκογλου ήταν από αυτούς που συζητήθηκαν τη χρονιά που πέρασε.

Ο λόγος είναι πως το ζευγάρι ήταν μαζί για 20 χρόνια και είχε αποκτήσει ήδη 3 παιδιά όταν τελικά παντρεύτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου σε εκκλησία της Αθήνας.

Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη Δημητροπούλου

Η Ανδρομάχη Δημητροπούλου και ο Γιώργος Λιβάνης παντρεύτηκαν στις 5 Οκτωβρίου και βάφτισαν τον γιο τους σε κτήμα στην Βαρυμπόμπη. Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν η Μικαέλα Ιωνά και ο Παναγιώτης Γλαντζής, ενώ νονοί του γιου τους οι Σοφία Μπακλαβά και ο Γιάννης Βασιλειάδης.

Κοντά τους βρέθηκαν πολλοί συνάδελφοί τους τραγουδιστές για να μοιραστούν τη χαρά τους, ενώ η μπομπονιέρα τους έγραφε τον στίχο «στα όμορφα, στα δύσκολα, σε όλα εμείς μαζί» από το τραγούδι τους «Δε μας χωρίζει τίποτα».

Αμαλία Κωστοπούλου - Τζέικ Μέντγουελ

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστοπούλου, Αμαλία που τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στην Αμερική, επέλεξε να παντρευτεί με πολιτικό γάμο, χωρίς καλεσμένους και χωρίς μάρτυρες στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών τον αγαπημένο της Τζέικ Μέντγουελ στις 10 Οκτωβρίου.

«Ο Τζέικ είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγάπησε τα κομμάτια του εαυτού μου που νόμιζα ότι δεν μπορούν να αγαπηθούν. Όλοι έχουμε αδυναμίες — αλλά στα μάτια του σωστού ανθρώπου, αυτά τα κομμάτια αντιμετωπίζονται με καλοσύνη, όχι με κριτική. Η αγάπη του με έκανε να νιώσω ότι με βλέπει πραγματικά και ότι είμαι ασφαλής», είχε πει μέσα από το Tik Tok για τον σύζυγό της.