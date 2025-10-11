Παντρεύτηκε η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου τον σύντροφό της στην Αμερική

Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε χθες Παρασκευή (10/10) με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ τον αγαπημένο της, Τζέικ Μέντγουελ, ενώ μέσα στο 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο θρησκευτικός γάμος στην Ελλάδα.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram ένα βίντεο από την τελετή όπου τη βλέπουμε να φοράει ένα λευκό κοστούμι, ενώ ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί με τον σύζυγό της.

Σε selfie δε που ανέβασε, η Αμαλία Κωστοπούλου έγραψε: «Για εσάς, κυρία Μέντγουέλ».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινού φίλου, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου γνωστοποιήσει ότι έχουν αρραβωνιαστεί.

Αμαλία Κωστοπούλου | @notrealamalia - Instagram

Η ίδια έχει μιλήσει για τον σύντροφό της μέσω TikTok και έχει πει:

«Ο Τζέικ είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγάπησε τα κομμάτια του εαυτού μου που νόμιζα ότι δεν μπορούν να αγαπηθούν.

Όλοι έχουμε αδυναμίες, αλλά στα μάτια του σωστού ανθρώπου, αυτά τα κομμάτια αντιμετωπίζονται με καλοσύνη, όχι με κριτική.

Η αγάπη του με έκανε να νιώσω ότι με βλέπει πραγματικά και ότι είμαι ασφαλής».