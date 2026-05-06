Μπόνι Τάιλερ: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ μετά την επείγουσα μεταφορά της σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με την Dailymail, η 74χρονη τραγουδίστρια του «Total Eclipse Of The Heart» νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε ιατρική μονάδα στο Φάρο, όπου διατηρεί κατοικία από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Πηγές αναφέρουν ότι η Μπόνι υπέστη διάτρηση εντέρου, γεγονός που οδήγησε στην επείγουσα μεταφορά της στο νοσοκομείο, μετά από έντονους κοιλιακούς πόνους τις τελευταίες ημέρες.

Μετά την ανησυχητική αυτή περιπέτεια, η Μπόνι φέρεται να είναι σε σταθερή κατάσταση και να αναρρώνει μετά την επέμβαση.

Εκπρόσωπός της δήλωσε: «Λυπούμαστε πολύ να ανακοινώσουμε ότι η Μπόνι εισήχθη στο νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου έχει σπίτι, για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει. Γνωρίζουμε ότι η οικογένεια, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχήσουν με αυτή την είδηση και της εύχονται ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

Τα σχέδια για περιοδεία

Η Ουαλή τραγουδίστρια έχει προγραμματίσει να ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της περιοδεία αργότερα μέσα στη χρονιά. Σε συνέντευξή της τον περασμένο Μάρτιο στο Hello είχε αναφερθεί σε κάποια προβλήματα υγείας, αλλά αυτά περιλάμβαναν πόνους στα γόνατα και είχε δηλώσει κατά τα άλλα υγιής.





