Μπορεί να αντιμετωπιστεί ο ναρκισσισμός; Η επιστήμη απαντά

Ίσως να γνωρίζεις κάποιο άτομο, που να ρίχνει πάντοτε την ευθύνη στους άλλους, που να διαστρεβλώνει τα λόγια τους για προσωπικά συμφέροντα ή που να χαμογελάει πονηρά κάθε φορά που τον «πιάνουν» να λέει ψέματα.
Οι ναρκισσιστές έχουν υπερβολική αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμησή τους ξεπερνά κάθε όριο, ενώ συχνά αντιδρούν με επιθετικότητα, θέλοντας να προστατέψουν την εικόνα που έχουν πλάσει για τον εαυτό τους. Στον μικρόκοσμό τους, υπερέχουν όλων των άλλων, δεν συμβιβάζονται και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να δείχνουν την τελειότητά τους.
