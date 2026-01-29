Μπραντ Πιτ: Έρχεται στην Ελλάδα για γυρίσματα - Πότε θα ταξιδέψει στην Ύδρα

Στην Ελλάδα για γυρίσματα αναμένεται να βρεθεί ο χολιγουντιανός ηθοποιός Μπραντ Πιτ. Όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος της Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης, ο σταρ αναμένεται να βρεθεί στο νησί στα τέλη Φεβρουαρίου με μέσα Μαρτίου για την παραγωγή του The Riders. Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος στην οποία θα συμπρωταγωνιστήσει με τις Τζούλιαν Νίκολσον και Κόκο Γκρίνστόουν.

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day ο Γιώργος Κουκουδάκης δήλωσε ότι η Ύδρα έχει ιστορία ως τοποθεσία για παραγωγές, είναι ένα νησί που αγαπά τον πολιτισμό και είναι έτοιμη να φιλοξενήσει την παραγωγή.

«Ο Μπραντ Πιτ έχουμε ενημέρωση ότι θα έρθει στο νησί, από πληροφορίες που έχουν έρθει και σε εμάς. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί ξέρετε στο νησί μας γυρίστηκε η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, το «Σοφία Λόρεν», «Το παιδί και το δελφίνι», το 1957. Άρα δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι επιλέχθηκε για άλλη μια φορά το μοναδικό φυσικό σκηνοθετικό υλικό που παρέχει το νησί μας.

Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά εμάς μας χαροποιεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού μας, η τουριστική περίοδος ξεκινάει από Φεβρουάριο. Η τουριστική σεζόν πλέον τελειώνει μέσα Νοεμβρίου στην Ύδρα, γιατί είχαμε κόσμο και τα Χριστούγεννα. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη. Αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της τουριστικής σεζόν ξεκινάμε το Φεβρουάριο.

Περιμένουμε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους από την παραγωγή. Αυτό που μας έχει ζητηθεί, σύντομα θα γίνει μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της παραγωγής για να συγκεκριμενοποιήσουμε τη συνδρομή του Δήμου σε αυτά τα γυρίσματα. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε ένα μικρό νησί και πρέπει να διευκολύνουμε μια τέτοια παραγωγή με τα μέσα που έχουμε και με την καλή διάθεση που έχουμε, γιατί το νησί μας αγαπάει τον πολιτισμό» είπε ο κ. Κουκουδάκης.