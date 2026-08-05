Μπράντλεϊ Κούπερ - Τζίτζι Χαντίντ: Φήμες για κρυφό γάμο - Η φωτογραφία που έβαλε φωτιά στα social

Οργιάζουν οι φήμες που θέλουν τον Μπράντλεϊ Κούπερ να παντρεύτηκε κρυφά με την Τζίτζι Χαντίντ, σε μια ιδιωτική τελετή στη Νέα Υόρκη.

Η είδηση ​​έρχεται μόλις μια μέρα αφότου το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στο Παρίσι φορώντας ασορτί χρυσές βέρες στα δάχτυλά τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, ο 51χρονος Μπράντλεϊ και η 31χρονη Τζίτζι αντάλλαξαν όρκους τον περασμένο μήνα.

«Υπήρξε ένα δείπνο με τον Μπράντλεϊ και την Τζίτζι στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα και υπάρχει πολλή συζήτηση ότι είχε να κάνει με έναν γάμο», δήλωσε μια πηγή.

«Τώρα που τους είδαν έξω με βέρες, φαίνεται ότι παντρεύτηκαν κρυφά. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι», πρόσθεσε η πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Μπράντλεϊ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Παρίσι για τα γυρίσματα του prequel της ταινίας ληστείας του 2001, Ocean’s Eleven.

Ο ηθοποιός και το σούπερ μόντελ εθεάθησαν να φορούν μια χρυσή βέρα έξω από ένα γυμναστήριο στη γαλλική πρωτεύουσα.

Πέρυσι, το σούπερ μόντελ μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον Μπράντλεϊ. «Είναι απαραίτητο να φτάσεις στο σημείο όπου ξέρεις τι θέλεις και τι αξίζεις σε μια σχέση. Και στη συνέχεια να βρεις κάποιον που βρίσκεται σε μια φάση της ζωής του όπου ξέρει τι θέλει και τι αξίζει», είπε την στιγμή που η σχέση τους συμπληρώνει περίπου τρία χρόνια.