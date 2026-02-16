Μενού

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Το μήνυμα - μπηχτή προς τη Νίκολα Πελτζ, μετά τη δημόσια διαμάχη με τους γονείς του

Ο γιος των Μπέκαμ δείχνει δημόσια την αγάπη του για τη σύζυγό του, ξεκαθαρίζοντας ότι θα τη στηρίζει πάντα, παρά τις εντάσεις με τους γονείς του.

Μπέκαμ Πελτζ
Οι Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ | Getty/ Samir Hussein
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έδειξε γι’ ακόμα μια φορά δημόσια την αγάπη του για τη Νίκολα Πελτς - την ίδια στιγμή που η ένταση με την οικογένειά του συνεχίζεται.

Ο 26χρονος μοιράστηκε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram ένα τρυφερό μήνυμα για τη σύζυγό του, με αφορμή φυσικά την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το οποίο συνόδευσε με μια ασπρόμαυρη και άκρως ερωτική φωτογραφία τους, που ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα.

