Μπρούκλιν Μπέκαμ: Το μήνυμα - μπηχτή προς τη Νίκολα Πελτζ, μετά τη δημόσια διαμάχη με τους γονείς του

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έδειξε γι’ ακόμα μια φορά δημόσια την αγάπη του για τη Νίκολα Πελτς - την ίδια στιγμή που η ένταση με την οικογένειά του συνεχίζεται.

Ο 26χρονος μοιράστηκε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram ένα τρυφερό μήνυμα για τη σύζυγό του, με αφορμή φυσικά την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το οποίο συνόδευσε με μια ασπρόμαυρη και άκρως ερωτική φωτογραφία τους, που ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα.

