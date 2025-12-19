Το μυστικό που κράτησε ζωντανό το γάμο του Ντάνι Ντε Βίτο

Όλο και περισσότεροι γάμοι φαίνεται πως ακολουθούν το δικό τους ξεχωριστό μοτίβο επιβίωσης, αναγνωρίζοντας ότι οι συμβατικές πρακτικές μπορεί να μη λειτουργούν πια μακροπρόθεσμα.

Ο Ντάνι Ντε Βίτο με τη Ρέα Πέρλμαν ζουν χωριστές ζωές, ωστόσο έχουν αποφύγει να πάρουν διαζύγιο. Παντρεύτηκαν το 1982 και απέκτησαν τρία παιδιά και δύο εγγόνια και ζούσαν ευτυχισμένοι μαζί για τέσσερις δεκαετίες.

Το 2012 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, ωστόσο στη συνέχεια επανασυνδέθηκαν και χώρισαν ξανά το 2017. Παρά το γεγονός ότι χώρισαν, δεν πήραν διαζύγιο, μη βλέποντας τον λόγο να το κάνουν μιας και η σχέση που έχουν σήμερα τους λειτουργεί πολύ καλά.

Πώς εξελίχθηκε η σχέση τους μετά τον χωρισμό και γιατί παραμένουν παντρεμένοι

Μιλώντας παλαιότερα στο Fox News, ο Ντάνι Ντε Βίτο είχε αναφέρει: «Τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Έχουμε τις εγγονές μας και βλεπόμαστε όλη την ώρα. Ήμασταν μαζί στο πάρτι γενεθλίων της και κάναμε μια οικογενειακή γιορτή. Είμαστε μια δεμένη οικογένεια».

Ο Ντε Βίτο εξήγησε στη συνέχεια πώς και γιατί η σχέση του με την Πέρλμαν λειτουργεί τόσο καλά, παρά τις διάφορες αλλαγές που έχουν περάσει μέσα στα χρόνια.

«Η Ρέα και εγώ γνωριστήκαμε το 1970. Είμαστε μαζί τόσο καιρό, και μεγαλώνεις μαζί με τον άλλο. Είναι σαν να γνωρίζεις συνέχεια πώς αισθάνεται ο άλλος».

Σε αυτό το είδος σχέσης, η επικοινωνία είναι το κλειδί, είπε ο Ντε Βίτο.

«Κάνουμε συζητήσεις καθημερινά. Πολλή κουβέντα και έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί», σημείωσε. «Έχουμε τρία όμορφα παιδιά, και τώρα έχουμε μια εγγονή που είναι ενός έτους και μία ακόμη καθ’ οδόν. Έτσι η οικογένεια μεγαλώνει», ανέφερε τότε.

Μάλιστα τότε είχε παραδεχτεί ότι έκαναν και οικογενειακά διακοπές όλοι μαζί και πως παρά το ότι δεν ζουν μαζί είναι μαζί με πολλούς τρόπους.

Από την πλευρά της, η Περλμαν δεν βλέπει κανένα πρόβλημα στην κατάσταση τους. Σε μια εμφάνιση το 2020 στην εκπομπή Watch What Happens Live With Andy Cohen, αποκάλυψε ότι είναι πολύ καλύτερα τώρα ως φίλοι και δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν σκοπεύει να πάρει διαζύγιο, απλά ρωτώντας «Γιατί;».

Οι δυο τους συνεχίζουν ακόμα και να κάνουν κοινές δημόσιες εμφανίσεις σε events, αφού μάλλον έχουν περισσότερα να τους ενώνουν παρά να τους χωρίζουν.