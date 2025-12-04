Ταξί: «Ποιος έγραψε αυτή τη μαλ...;» - Ο Ντε Βίτο πήρε τον ρόλο στη σειρά, επειδή άρχισε τα... γαλλικά

Την εβδομάδα που διανύουμε η απεργία των ταξί είναι από τα θέματα που έχουν πρωταγωνιστήσει στην επικαιρότητα, αλλά στο παρελθόν η καθημερινότητα των οδηγών ταξί έχει πρωταγωνιστήσει στην οθόνη μας και με πιο ευχάριστες αφορμές - και όχι λόγω των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο - αφού αποτελούσε το κεντρικό σενάριο σε μία από τις πλέον «κλασικές» σειρές της τηλεόρασης.

Πολύ πριν τα Big Bang Theory, Φιλαράκια, Παντρεμένοι με Παιδιά, ήταν το «Ταξί» (Taxi), η κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία στα late '70s με αρχές των '80s με τον Ντάνι Ντε Βίτο σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το «Ταξί» προβλήθηκε από το 1978 έως το 1983 και παρουσίαζε τις ζωές κάποιων οδηγών ταξί που ζουν στη Νέα Υόρκη και ονειρεύονται μια καλύτερη ζωή, με τον Ντάνι Ντε Βίτο να υποδύεται τον Λούι Ντε Πάλμα, τον μάλλον ιδιόρρυθμο - γκρινιάρη της παρέας, ο οποίος είχε την καυστική ατάκα πάντα στο στόμα.

Όπως έχει εξηγήσει σε παλαιότερη συνεντεύξη του, o Λούι, τον οποίο τον βλέπαμε στο τηλεφωνικό κέντρο, αν και ήθελε οι πάντες να τον αγαπάνε, στην πραγματικότητα με τη συμπεριφορά του έκανε τη ζωή όλων των οδηγών μαύρη.

Το «Ταξί» ήταν η σειρά που απογείωσε την καριέρα του Ντάνι Ντε Βίτο με τον τότε 34χρονο ηθοποιό να έχει λατρέψει τον ρόλο από την πρώτη στιγμή που έπιασε στα χέρια του το σενάριο.

Έτσι, στην οντισιόν αποφάσισε να τα παίξει όλα για όλα για να κερδίσει τις εντυπώσεις και πάνω από όλα, τον ρόλο.

Σε συνέντευξή του στον Τζίμι Φάλον και το The Tonight Show, ο Ντάνι Ντε Βίτο είχε περιγράψει την οντισιόν, λέγοντας:

«Μπήκα στο δωμάτιο, είδα την καρέκλα που θα καθόμουν για να πω τα λόγια μου, είχα το σενάριο στα χέρια μου, ενώ απέναντί μου ήταν οι παραγωγοί και γενικά όλοι. Έκανα ένα βήμα και τους είπα "Ποιός έγραψε αυτή τη μαλακία;". Έκανα ένα βήμα στον απόλυτο τρόμο, αλλά από κει και πέρα δεν είχε σημασία τι έλεγα. Ακόμα και τη λέξη "και" να έλεγα, γελούσαν».

Βέβαια, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, μόλις ο σταρ του Χόλιγουντ πέταξε το «γαλλικό» υπήρξαν λίγα δευτερόλεπτα παγωμάρας στο δωμάτιο, αλλά στα ξαφνικά οι συντελεστές της σειράς που κάθονταν απέναντί του, ξέσπασαν σε γέλια αφού όλοι είχαν στο μυαλό τους ότι «αυτός είναι ο Λούι. Τον βρήκαμε».

Να σημειωθεί ότι οι παραγωγοί της σειράς δεν ήταν τυχαίοι ούτε πρωτάρηδες, αλλά ήταν πίσω από μεγάλες επιτυχίες της αμερικανικής τηλεόρασης τότε, οπότε η κίνηση του Ντε Βίτο που ακόμα δεν ήταν «όνομα» στον χώρο θα μπορούσε να του είχε γυρίσει μπούμερανγκ.

Ευτυχώς για εκείνον, αλλά και το κοινό δε συνέβη κάτι τέτοιο. Μάλιστα, ο Λούι θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του «Ταξί», αλλά και γενικότερα της όλης πορείας του Ντάνι Ντε Βίτο.

Παρά το γεγονός ότι προβλήθηκε «μόνο» πέντε σεζόν (τέσσερις σεζόν από το ABC και μία στη συνέχεια από το NBC), κατάφερε να κερδίσει τρεις φορές Βραβείο Έμμυ Καλύτερης Κωμικής Σειράς συν άλλα 15 βραβεία Έμμυ σε ένα σύνολο 31 υποψηφιοτήτων.

Ακόμα η σειρά μετρά 25 υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες, κερδίζοντας τέσσερα βραβεία με τα τρία να είναι πάλι «Καλύτερης Κωμικής Σειράς».

Το 2023 δε το «Ταξί» κέρδισε την 75η θέση στη λίστα του Variety με τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών.

Η σειρά είχε προβληθεί στα '90s και στην ελληνική τηλεόραση πρώτα από το Mega και στη συνέχεια από το Star.