Νάρα Σμιθ: Με καρκίνο η 2χρονη κόρη της influencer - Η ανάρτησή της

H Νάρα Σμιθ (Nara Smith), μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου - influencer αποκάλυψε μέσα από ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι μόλις δύο ετών κόρη της διαγνώστηκε με καρκίνο.

Στο TikTok της, στο οποίο την ακολουθούν 12,5 εκατομμύρια άτομα, εξήγησε ότι εκείνη και ο συζυγός της Lucky Blue Smith έμαθαν για την ασθένεια της κόρης τους «στα τέλη του περασμένου έτους».

Η 24χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών εξήγησε ότι είδαν «κάτι ύποπτο πάνω της», οπότε την πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο και από εκεί τους συμβούλευσαν να «ξεκινήσουν αμέσως χημειοθεραπείες».

«Όταν την πήγαμε στον παιδίατρό μας, θυμάμαι ότι ήταν πραγματικά ήσυχος και ήρεμος... Η καρδιά μου χτύπησε εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν ήταν το ένστικτό μου που μου έλεγε κάτι ή απλώς η διαίσθηση μιας μητέρας, αλλά το πρώτο πράγμα που ένιωσα ήταν ότι έχει καρκίνο».

«Μετά από πολλές ακτινογραφίες, υπερήχους και τελικά μια βιοψία, μας τηλεφώνησαν αμέσως και είπαν ότι είχε καρκίνο, μας είπαν ότι είχε εξαπλωθεί και ότι πρέπει να έρθει και να ξεκινήσει αμέσως χημειοθεραπείες», συνέχισε η influencer.

Στο βίντεό της που ανακοίνωνε τη διάγνωση της Whimsy, η Nara μοιράστηκε πώς τη βοήθησε να μιλήσει με άλλες οικογένειες που περνούν κάτι παρόμοιο.

Support floods in for influencer Nara Smith after daughter's cancer diagnosis https://t.co/MYqKZ4FfeY — BBC News (UK) (@BBCNews) July 2, 2026

«Όλα αυτά μαζί μου έφεραν πραγματικά μεγάλη παρηγοριά και μείωσαν το αίσθημα μοναξιάς για μένα», πρόσθεσε.

Δεν αποκάλυψε, ωστόσο, με τι είδους καρκίνο διαγνώστηκε το νήπιο, ούτε ποια είναι η τρέχουσα κατάστασή του παιδιού.