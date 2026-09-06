Νάταλι Πόρτμαν: Έγινε μητέρα για τρίτη φορά - Δεν έχει ανακοινώσει το φύλο του παιδιού

Η ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν απέκτησε το πρώτο της παιδί τον Γάλλο μουσικό και παραγωγό Τανγκί Ντεστάμπλ. Πηγή που μίλησε στο περιοδικό PEOPLE, το μωρό γεννήθηκε τον περασμένο μήνα στο Παρίσι, ενώ μέχρι στιγμής η ηθοποιός δεν έχει ανακοινώσει το φύλο ή το όνομα του παιδιού.

Η Πόρτμαν είναι ήδη μητέρα του 15χρονου Άλεφ και της 9χρονης Αμάλια, τους οποίους απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, σκηνοθέτη και χορογράφο Μπενζαμέν Μιλπιέ. Το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού οριστικοποιήθηκε το 2024.

Η πρωταγωνίστρια των ταινιών «Black Swan» και «Thor: Love and Thunder» είχε επιβεβαιώσει την τρίτη εγκυμοσύνη της τον Απρίλιο, σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar.

«Ο Τανγκί κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Νιώθω απλώς μεγάλη ευγνωμοσύνη. Γνωρίζω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό προνόμιο και ένα θαύμα», είχε δηλώσει.

Η σχέση της Πόρτμαν με τον Ντεστάμπλ, ο οποίος είναι γνωστός και με το καλλιτεχνικό όνομα Tepr, έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2025. Την είδηση είχε δημοσιεύσει αρχικά το γαλλικό περιοδικό Voici και στη συνέχεια την επιβεβαίωσε το PEOPLE.