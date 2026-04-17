Νάταλι Πόρτμαν: Έγκυος στο τρίτο της παιδί - «Νιώθω πολύ ευγνώμων, είναι ένα θαύμα»

Έγκυος στο τρίτο της παιδί είναι η ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman). Μάλιστα, θα είναι το πρώτο παιδί με τον σύντροφό της Τανγκί Ντεσταμπλ.

«Ο Τανγκί και εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι», είπε στο Harper’s Bazaar που επικαλείται το People. «Απλώς νιώθω πολύ ευγνώμων. Ξέρω ότι είναι τόσο μεγάλο προνόμιο και ένα θαύμα».

Η σχέση τους, επιβεβαιώθηκε τον Μάρτιο του 2025. Η είδηση ήρθε έναν χρόνο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον πρώην σύζυγό της, σκηνοθέτη και χορογράφο Μπενζαμέν Μιλιπιέ.

Η Πόρτμαν έχει υπέροχη σχέση με τα δύο της παιδιά, τον Άλεφ, 14 ετών, και την Αμαλία, 9 ετών και μιλά με μεγάλη τρυφερότητα για αυτά παρόλο που τα κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ο γιος μου, ο 14χρονος, ξεκίνησε μια σειρά ρούχων που λέγεται Vanté. Είμαι πολύ περήφανη για αυτόν», είπε. «Το έκανε όλο μόνος του. Και έτσι φόρεσα ένα από τα μπλουζάκια του στη σκηνή. Ένιωσα σαν να είμαι ένα είδος “μπάνερ” για εκείνον. Ήταν πολύ συναρπαστικό», είχε δηλώσει με συγκίνηση για τον 14χρονο γιο της στον Τζίμι Φάλον στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.