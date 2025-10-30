Μενού

Νέα πυρά ΕΣΗΕΑ κατά ΣΚΑΪ για Ρέβη και Κουρδή: «Ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας»

Η ΕΣΗΕΑ, με νέα ανακοίνωση, στρέφει τα βέλη της στον ΣΚΑΪ στην αντιπαράθεσή του με τους Ευλαμπία Ρέβη - Γιώργο Κουρδή με φόντο το Όπου Υπάρχει Ελλάδα.

Reader symbol
Newsroom
Το αδιάκοπο καλοκαίρι για Ρέβη – Κουρδή και το «πράσινο φως» σε Σεργουλόπουλο – Μελιτά
Ευλαμπία Ρέβη, Γιώργος Κουρδής | (ΣΚΑΪ)
  • Α-
  • Α+

Η ΕΣΗΕΑ μέσα από ανακοίνωσή της δείχνει τη στήριξή της στην Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, στρέφοντας τα «βέλη» της στον ΣΚΑΪ στην αντιπαράθεση του σταθμού με τους δύο δημοσιογράφους. 

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΣΗΕΑ με τίτλο «Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τους Γ. Κουρδή και Ε. Ρέβη», αναφέρει: 

Διαβάστε επίσης: Στα δικαστήρια Κουρδής και ΣΚΑΪ - Μπαράζ εξώδικων και καταγγελίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει την εργοδοσία του τηλεοπτικού σταθμού "ΣΚΑΪ" η οποία, αντί να αποκαταστήσει τους δημοσιογράφους Γιώργο Κουρδή και Ευλαμπία Ρέβη στη συμβατικά συμφωνημένη θέση τους ως δημοσιογράφων παρουσιαστών στην εκπομπή "Όπου υπάρχει Ελλάδα", προχώρησε στην απόλυση του συναδέλφου Γιώργου Κουρδή και μάλιστα χωρίς τη νόμιμη αποζημίωση.

Εξακολουθεί δε να διατηρεί  σε αναγκαστική "αργία" την Ευλαμπία Ρέβη χωρίς να της καταβάλλει το σύνολο των συμφωνημένων μηνιαίων αποδοχών της.

Όλα αυτά επειδή και οι δύο επέλεξαν να υπερασπιστούν την δημοσιογραφική ιδιότητά τους, να μην αποδεχτούν την υποβάθμιση του ρόλου των δημοσιογράφων σε μία ενημερωτική εκπομπή και αρνήθηκαν να συναινέσουν στη μείωση των αποδοχών τους.

Σταθερή θέση της ΕΣΗΕΑ είναι ότι η δημοσιογραφική αξιοπρέπεια και ο επαγγελματισμός των δημοσιογράφων δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τους συναδέλφους Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή και δηλώνει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους με όλους τους τρόπους.

Καλούμε τον ΣΚΑΪ να ανταποκριθεί, έστω και την ύστατη στιγμή, στις υποχρεώσεις του».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE