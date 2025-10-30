Νέα πυρά ΕΣΗΕΑ κατά ΣΚΑΪ για Ρέβη και Κουρδή: «Ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας»

Η ΕΣΗΕΑ μέσα από ανακοίνωσή της δείχνει τη στήριξή της στην Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, στρέφοντας τα «βέλη» της στον ΣΚΑΪ στην αντιπαράθεση του σταθμού με τους δύο δημοσιογράφους.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΣΗΕΑ με τίτλο «Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τους Γ. Κουρδή και Ε. Ρέβη», αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει την εργοδοσία του τηλεοπτικού σταθμού "ΣΚΑΪ" η οποία, αντί να αποκαταστήσει τους δημοσιογράφους Γιώργο Κουρδή και Ευλαμπία Ρέβη στη συμβατικά συμφωνημένη θέση τους ως δημοσιογράφων παρουσιαστών στην εκπομπή "Όπου υπάρχει Ελλάδα", προχώρησε στην απόλυση του συναδέλφου Γιώργου Κουρδή και μάλιστα χωρίς τη νόμιμη αποζημίωση.

Εξακολουθεί δε να διατηρεί σε αναγκαστική "αργία" την Ευλαμπία Ρέβη χωρίς να της καταβάλλει το σύνολο των συμφωνημένων μηνιαίων αποδοχών της.

Όλα αυτά επειδή και οι δύο επέλεξαν να υπερασπιστούν την δημοσιογραφική ιδιότητά τους, να μην αποδεχτούν την υποβάθμιση του ρόλου των δημοσιογράφων σε μία ενημερωτική εκπομπή και αρνήθηκαν να συναινέσουν στη μείωση των αποδοχών τους.

Σταθερή θέση της ΕΣΗΕΑ είναι ότι η δημοσιογραφική αξιοπρέπεια και ο επαγγελματισμός των δημοσιογράφων δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τους συναδέλφους Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή και δηλώνει ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους με όλους τους τρόπους.

Καλούμε τον ΣΚΑΪ να ανταποκριθεί, έστω και την ύστατη στιγμή, στις υποχρεώσεις του».