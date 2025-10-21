Στα δικαστήρια Κουρδής και ΣΚΑΪ - Μπαράζ εξώδικων και καταγγελίες

Μετά από μπαράζ διαπραγματεύσεων, παρασκηνιακών διαβουλεύσεων αλλά και διαρροών που είδαν το φως της δημοσιότητας ο ΣΚΑΪ διέκοψε τη συνεργασία του με το δημοσιογράφο Γιώργο Κουρδή, συμπαρουσιαστή την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν της Ευλαμπίας Ρέβη στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Στο δημοσιογράφο έγιναν πολλές και διαφορετικές προτάσεις από τη στιγμή που η διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού αποφάσισε να αλλάξει τη δομή του «Όπου υπάρχει Ελλάδα»: Με συντονιστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη από το Φάληρο και τους δύο δημοσιογράφους να κρατούν τους βασικούς ρόλους της παρουσίασης από τα ταξίδια τους ανά την Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμα: «Παρά πέντε»: Η αλήθεια για το επετειακό επεισόδιο και η μεγάλη ανατροπή με το κοινό

Μετά την άρνηση του διδύμου στον Γιώργο Κουρδή προτάθηκε η ένταξη του στον τομέα ειδήσεων και ενημέρωσης αλλά και συμμετοχή στη βραδινή ζώνη έρευνας της Δευτέρας το «Prime Time». Ο δημοσιογράφος απέρριψε όλες τις προτάσεις του καναλιού και στη συνέχεια έλαβε εξώδικη πρόσκληση να επιστρέψει στην εργασία του στα καθήκοντα που είχε σκοπό να του αναθέσει στο κανάλι πάντα στο πλαίσιο δημοσιογραφικής εργασίας. Μετά την ανταλλαγή εξωδίκων και τη μη ανταπόκριση του Γιώργου Κουρδή η σύμβαση καταγγέλθηκε. Ο δικηγόρος του έχει προαναγγείλει πλέον αγωγή κατά του τηλεοπτικού σταθμού και η υπόθεση οδηγείται στα δικαστήρια.

