Μενού

Στα δικαστήρια Κουρδής και ΣΚΑΪ - Μπαράζ εξώδικων και καταγγελίες

Το χρονικό αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ΣΚΑΪ και Γιώργο Κουρδή.

τηλεκοντρόλ
Τηλεκοντρόλ
Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής
Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής | Glomex
  • Α-
  • Α+

Μετά από μπαράζ διαπραγματεύσεων, παρασκηνιακών διαβουλεύσεων αλλά και διαρροών που είδαν το φως της δημοσιότητας ο ΣΚΑΪ διέκοψε τη συνεργασία του με το δημοσιογράφο Γιώργο Κουρδή, συμπαρουσιαστή την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν της Ευλαμπίας Ρέβη στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Στο δημοσιογράφο έγιναν πολλές και διαφορετικές προτάσεις από τη στιγμή που η διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού αποφάσισε να αλλάξει τη δομή του «Όπου υπάρχει Ελλάδα»: Με συντονιστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη από το Φάληρο και τους δύο δημοσιογράφους να κρατούν τους βασικούς ρόλους της παρουσίασης από τα ταξίδια τους ανά την Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμα: «Παρά πέντε»: Η αλήθεια για το επετειακό επεισόδιο και η μεγάλη ανατροπή με το κοινό

Μετά την άρνηση του διδύμου στον Γιώργο Κουρδή προτάθηκε η ένταξη του στον τομέα ειδήσεων και ενημέρωσης αλλά και συμμετοχή στη βραδινή ζώνη έρευνας της Δευτέρας το «Prime Time». Ο δημοσιογράφος απέρριψε όλες τις προτάσεις του καναλιού και στη συνέχεια έλαβε εξώδικη πρόσκληση να επιστρέψει στην εργασία του στα καθήκοντα που είχε σκοπό να του αναθέσει στο κανάλι πάντα στο πλαίσιο δημοσιογραφικής εργασίας. Μετά την ανταλλαγή εξωδίκων και τη μη ανταπόκριση του Γιώργου Κουρδή η σύμβαση καταγγέλθηκε. Ο δικηγόρος του έχει προαναγγείλει πλέον αγωγή κατά του τηλεοπτικού σταθμού και η υπόθεση οδηγείται στα δικαστήρια.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA