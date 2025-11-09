Νέες κατηγορίες κατά του Τζέρεμι Ρένερ: Η σκηνοθέτιδα Γι Ζου υποστηρίζει ότι δέχτηκε απειλές

Ο Τζέρεμι Ρένερ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά έπειτα από σοβαρές κατηγορίες της Κινέζας σκηνοθέτιδας Γι Ζου, με την οποία συνεργάστηκε στο ντοκιμαντέρ «Chronicles of Disney».
Η Ζου υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός της έστειλε «προσωπικές» και «οικείες» φωτογραφίες, έγινε επιθετικός υπό την επήρεια αλκοόλ και την απείλησε πως θα καλέσει την αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης (ICE).
Οι κατηγορίες δημοσιεύτηκαν αρχικά μέσω Instagram, ενώ στη συνέχεια η σκηνοθέτιδα παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στην Daily Mail, συνοδεύοντας τους ισχυρισμούς της με screenshots και αποσπάσματα μηνυμάτων.
Όπως ισχυρίζεται, ο Ρένερ επικοινώνησε μαζί της για πρώτη φορά τον Ιούνιο, στέλνοντάς της «προσωπικές φωτογραφίες» και βίντεο ακατάλληλου περιεχομένου, συνοδευμένα από προκλητικά μηνύματα.
