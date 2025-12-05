Η Νεφέλη Μεγκ ήταν καλεσμένη χθες Πέμπτη (4/12) στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και μιλώντας για τα πρόσωπα της επικαιρότητας, αναφέρθηκε στην εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου, λέγοντας πως συγκινείται αφού ήξερε πόσο πολύ το ήθελε, αλλά και ότι έτσι νιώθει ότι θα έρθει και η σειρά της.

Μάλιστα, όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος τη ρώτησε, της είπε με πολύ χιούμορ: «Πρόσεχε τι θα πεις, είναι φίλη».

«Συγκινούμαι πάρα πολύ που έχει πετύχει αυτό που ήθελε και είναι καλά στη ζωή της. Εφόσον η Κατερίνα Καινούργιου έμεινε έγκυος και παντρεύεται, ξέρω ότι κι εγώ δεν θα μείνω στο ράφι.

Δεν το λέω για κακό, το λέω για καλό! Εφόσον το ήθελε πολύ και συνήθως όταν θες κάτι πολύ, συνήθως δε συμβαίνει, σαν να το απωθείς», είπε χαρακτηριστικά η Νεφέλη Μεγκ.