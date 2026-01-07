Νίκος Μουτσινάς: «Δεν τρίβω στα μούτρα τη σεξουαλική μου ταυτότητα, δεν την κάνω ιδιότητα»

Με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα του στο θέατρο ο παρουσιαστής Νίκος Μουτσινάς ο οποίος απέχει από την τηλεόραση μίλησε στο περιοδικό ΟΚ! για τα νέα του επαγγελματικά πλάνα που περιλαμβάνουν την ενασχόλησή του με τις θεραπείες και αναφέρθηκε σε πράγματα που τον φέρνουν σε αμηχανία, αποκαλύπτοντας ότι θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη Μαρία Μπεκατώρου.

«Θεωρώ ότι κάποιες πολύ προσωπικές πληροφορίες δεν με φέρνουν σε αμηχανία, αλλά δεν αφορούν κανέναν για να τις μοιραστώ. Η αδιακρισία δεν είναι αρετή και δεν θα τη χειροκροτήσω. Και σε αυτό το κομμάτι της προβολής, που είναι μέρος της δουλειάς μου, έχω κρατήσει προσωπικά κομμάτια για μένα. Έχω βγει μπροστά όσο ήθελα.

Δεν έχω κρύψει, για παράδειγμα, τη σεξουαλική μου ταυτότητα αλλά και δεν την έχω πει. Δεν την τρίβω στα μούτρα, δεν την κάνω ιδιότητα. Το περνάω σαν να μην είναι κάτι ιδιαίτερο. Για μένα αυτό είναι το σωστό και αυτό κάνω.

Δεν θα σου πω δέκα φορές ότι δεν έχω μαλλιά. Το βλέπεις. Δεν θα λέω κάθε δύο ατάκες: «Είμαι φαλακρός. Είμαι φαλακρός». Δεν θέλω να υπερτονίζω τίποτα, ούτε είναι υποχρεωτικό επειδή βγαίνεις στην τηλεόραση να πρέπει να πεις τα πάντα. Αυτό είναι στην ευχέρεια και την ανάγκη του καθενός», ανέφερε ερωτηθείς για πράγματα που τον φέρνουν σε αμηχανία.

«Με τον Γρηγόρη (Αρναούτογλου) θα ήθελα να κάνω εκπομπή. Τον αγαπώ. Με την Μπεκατώρου θα ήθελα να ξανασυνεργαζόμουν, την εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι όμως πολλοί παρουσιαστές και παρουσιάστριες, σε αυτή την κατηγορία είμαι και εγώ, που είναι ωραίες μονάδες. Αν τους βάλεις με κάποιον άλλο, χαλάει η σούπα», είπε ο Νίκος Μουτσινάς ως προς τους παρουσιαστές με τους οποίους θα ήθελε να συναντηθεί ξανά στην τηλεόραση.

Για τα νέα επαγγελματικά του σχέδια, ο παρουσιαστής εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για νέα πράγματα. «Θέλω να ασχοληθώ με τις θεραπείες και υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Αρχικά, θέλω να μπορώ να είμαι εκεί για κάποιον που θέλει να βγει από ένα δίλημμα, να δει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να πάρει μία λύση που μπορεί να μην την έχει δει ή μία διαδρομή που μπορεί να τον ενδιαφέρει.

Κι όλα αυτά από κάποιον που δεν έχει σύνδεση μαζί του. Δεν του είναι ούτε σύντροφος, ούτε κολλητός, ούτε αδελφός, ούτε συγγενής, οπότε μπορεί να δει σίγουρα πιο καθαρά. Έχω αποκτήσει εμπειρία αρχικά από την προσωπική δουλειά με τον εαυτό μου και πήγα και στο “NLP Greece”, το οποίο είναι εξαιρετικό για να έχω και μία πιστοποίηση, ώστε να μπορέσω να το βάλω σε εφαρμογή όλο αυτό», είπε.