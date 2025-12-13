Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου άρεσε καθόλου όλο αυτό το σκ…ό που έπεφτε πάνω μου χωρίς κανένα λόγο»

Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε για την τηλεόραση, την εκπομπή «ΝΜ Βραδιάτικα» στον Alpha καθώς και για τα πράγματα με τα οποία θέλει πλέον να ασχοληθεί όπως και για τα αρνητικά σχόλια που άκουσε, καλεσμένος της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο MEGA.

O δημοφιλής παρουσιαστής είπε για την τηλεόραση: «Για το κομμάτι της τηλεόρασης κανείς δεν ξέρει. Θα ήθελα κάτι που να μην έχει πολλές σκοτούρες.

Δεν μου αρέσει να μπαίνω στα στόματα όλων. Με την περσινή στραπατσάδα που συνέβη είχα την αίσθηση ότι είχε μπουκώσει το στόμα της τηλεόρασης να μου την πει. Μου την έλεγε όποιος ανέπνεε. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου, όλο αυτό το σκ…ό που έπεφτε πάνω μου χωρίς κανένα λόγο, χωρίς κανείς να ξέρει την αλήθεια» και πρόσθεσε:

«Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Δεν μου λείπει αυτή η καθημερινότητα, έχω βρει μια ησυχία και μια ηρεμία. Έχω στρίψει τον εγκέφαλό μου σε άλλη κατεύθυνση. Δεν βλέπω τηλεόραση, ούτε την σιχαίνομαι. Αυτή τη στιγμή ζω πολύ καλά χωρίς να είμαι μέσα σε αυτή. Έχω περάσει ωραία, έχω περάσει και δύσκολα. Αυτό που θέλω να κάνω δεν νομίζω να έχει θέσει στην τηλεόραση».

Αναφερόμενος στην εκπομπή «ΝΜ Βραδιάτικα», οχολίασε: «Στην τελευταία μου εκπομπή μπήκε μια άνω τελεία, δεν προλάβαμε να χαιρετήσουμε. Δεν με αφορά πώς και αν θα κλείσω την τηλεοπτική μου καριέρα και δεν το λέω με υπεροψία».

Ο Νίκος Μουτσινάς πρόσθεσε, σύμφωνα με το zappit.gr: «Κάνω πράγματα για να προσπαθήσω να μάθω το μέσα μου, γιατί με την κάμερα έβλεπα μόνο την εξωτερική μου εικόνα. Θα ήθελα να μπορώ να κάνω κάτι που μέσα από αυτό ο κόσμος θα μπορεί να βοηθηθεί και θα μπορεί να ακούσει πέντε πράγματα, μέσα από τα οποία μπορεί να αποκτήσει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης».