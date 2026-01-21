Νίκος Μουτσινάς: «Η τηλεόραση δίνει παραπανίσια λεφτά σε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων»

Πως δεν του λείπει η καθημερινή επαφή με τον κόσμο μέσω της τηλεόρασης υποστήριξε στη συνέντευξή του στη «Super Κατερίνα» o Νίκος Μουτσινάς ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι δεν είναι ένας άνθρωπος διατεθειμένος να κάνει τα πάντα στη ζωή του για τα χρήματα. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας του μάλιστα με την Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δουλεύουν στην τηλεόραση παίρνουν παραπανίσια λεφτά.

«Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα για τα χρήματα. Προφανώς και τοποθετώ κάπου την αξία μου. Προφανώς και τοποθετώ κάπου την αξία μου, τώρα δεν θα το συζητήσουμε αν είναι πραγματικότητα ή όχι, αλλά τοποθετώ κάπου την αξία μου.

Οπότε όταν πηγαίνω σαν, “προϊόν” -γιατί εμείς δεν έχουμε όπως τα εξωτερικά που είναι ωραία που έρχεται ο υπεύθυνος, ο μάνατζερ και μιλάει και δεν γίνεσαι εσύ δυσάρεστος να μιλήσεις στο συμβόλαιό σου τα λεφτά - επειδή πηγαίνουμε οι ίδιοι και μιλάμε, δεν είναι πολύ ευχάριστο όταν μιλάς με έναν διευθυντή και του λες, μέσα σε όλα, τι θες, τη σκέψη για την εκπομπή, τα οικονομικά, όχι πάνω, όχι κάτω.

Εκεί πέρα λοιπόν τοποθετείς την αξία σου κάπως. Και πας και λες “Εγώ με κοστολογώ έτσι”. Τι ζητάς από εμένα; Είναι αυτό. Τώρα το “ακριβοπληρωμένος” ή μη, θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς η τηλεόραση, σαν χώρος, για ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που εργάζονται, δίνει παραπανίσια λεφτά. Λυπάμαι, αν θα γίνω δυσάρεστος. Δίνει παραπανίσια αλλά έτσι είναι ο χώρος.

Δεν σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι θα πρέπει να πας να πεις “Κοίταξε, δώσε μου λιγότερα”. Όχι, θα ζητήσει ο καθένας αυτό που πιστεύει, θα πάρει αυτό που πιστεύουν οι άλλοι συνήθως και θα προχωρήσει τη ζωή του. Τα έχω διαχειριστεί πολύ ωραία τα χρήματα», κατέληξε ο Νίκος Μουτσινάς.