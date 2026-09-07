Νίκος Οικονομόπουλος: Φανερά εκνευρισμένος στην πίστα - «Κλείστε το»

Φανερά ενοχλημένος ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του, καθώς βίντεο στο TikTok δείχνου τον τραγουδιστή να κάνει έντονες κινήσεις προς τους συνεργάτες του.
Όπως κατέγραψαν χρήστες του TikTok, ο τραγουδιστής σε εμφάνισή του την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη Λαμία, συγκεκριμένα στο στάδιο «Αθανάσιος Διάκος», ενώ ερμήνευε το κομμάτι «Κοίτα να μαθαίνεις», φαίνεται έκδηλα εκνευρισμένος, κουνούσε νευρικά τα χέρια του, δείχνοντας στο προσωπικό της παραγωγής τι πρέπει να κάνουν. Επιπλέον ακούγεται να λέει «κλείστε το», ενώ δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τον έκδηλο εκνευρισμό του.
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