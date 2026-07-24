Νόνη Δούνια: Όταν εμφανίστηκε σε βιντεοκλίπ του Τζων Τίκη στα πρώτα βήματα της ως μοντέλο

Ο θάνατος του Ελληνοαυστραλού τραγουδιστή Τζων Τίκη έφερε στο προσκήνιο ξανά τα τραγούδια του.

Το βίντεοκλίπ του τραγουδιού του «Φυλακισμένος μέσα στη ματιά σου» σε μουσική του Μάνθου Ζολώτα και στίχους του Μπάμπη Διπλάρου, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία έγινε ξανά viral τις τελευταίες ώρες, αφού σε αυτό πρωταγωνιστεί η Νόνη Δούνια.

Το πρώην μοντέλο βρισκόταν στην αρχή της καριέρας της, όταν το 1991 εμφανίστηκε στο βιντεοκλίπ με ένα φλοράλ φόρεμα.

Την είδηση του θανάτου του καλλιτέχνη γνωστοποίησαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου, οι δύο κόρες του, Άντζελα και Ανίτα, μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας τη φράση «I did it my way…», από το ομώνυμο τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα.

Όπως έγραψαν στη λεζάντα της δημοσίευσης στο Facebook: «Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε τη ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα. Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδιναν δύναμη και κουράγιο. Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου, Angela και Annita».

