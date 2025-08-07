The Notebook: Το πραγματικό ζευγάρι που αποτέλεσε έμπνευση για την πιο επιτυχημένη ρομαντική ταινία

Είναι από τις πιο ρομαντικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου - έχουμε χάσει το μέτρημα από το πόσες φορές την έχουμε δει. Το The Notebook κυκλοφόρησε στις 25 Ιουνίου του 2004 και απογείωσε την καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ και της Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, που έγιναν ζευγάρι και στην πραγματική ζωή. Η ταινία βασίστηκε στο best seller μυθιστόρημα του Νίκολας Σπαρκς, που εκδόθηκε το 1996, το οποίο φέτος γιορτάζει τα 21 του χρόνια.

