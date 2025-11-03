Δύσκολες ώρες για τον Νότη Σφακιανάκη, αφού χθες Κυριακή (2/11), ανήμερα των γενεθλίων του, έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του σύζυγος, Κίλι σε ηλικία 62 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Instagram η Ρούλα Χάμου, η οποία είναι στενή φίλη της οικογένειας Σφακιανάκη, αλλά και το Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα νωρίτερα σήμερα (3/11).

«Η Κίλι Σφακιανάκη δεν μένει πια εδώ. "Έφυγε" το βράδυ γενεθλίων του Νότη. Μια γυναίκα που άφησε πατρίδα κι οικογένεια, προκειμένου να ζήσει με τον άντρα που αγάπησε», ανέφερε στην ανάρτησή της η Ρούλα Χάμου.

Τα τελευταία δύο χρόνια η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία, όμως, είχαν κρατηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.