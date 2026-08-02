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Νταϊάνα & Κάρολος: 6 πράγματα που πήγαν εντελώς στραβά στον γάμο τους

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο βασιλιάς Κάρολος παντρεύτηκαν στις 29 Ιουλίου του 1981 στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο.

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Πριγκίπισσα Νταϊάνα - Βασιλιάς Κάρολος | Associated Press
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Ο γάμος της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του βασιλιά Καρόλου αποτέλεσε το μεγαλύτερο event του 1981 - αν όχι το κοσμοϊστορικό γεγονός του προηγούμενου αιώνα. Το μυστήριο τελέστηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο και μεταδόθηκε παγκοσμίως σε 750 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη, δηλαδή, ήταν στραμμένα σε αυτό το ζευγάρι, η σχέση του οποίου μονοπώλησε τον διεθνή τύπο. Όσο μεγάλη, βέβαια, ήταν η δημοφιλία και η προβολή του τόσο μικρή ήταν η διάρκεια του γάμου του και, σίγουρα, το μέγεθος του έρωτά του - όπως απέδειξε η ιστορία.

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