Μενού

Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Η πρώτη εμφάνιση του Ντέμη Νικολαΐδη μετά τον θάνατο της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου.

Reader symbol
Newsroom
Ντέμης Νικολαΐδης
Ντέμης Νικολαΐδης | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ντέμης Νικολαΐδης έκανε την πρώτη εμφάνιση του μετά τον θάνατο της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου σε ηλικία 41 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. 

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής βρέθηκε σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό και τράβηξε σέλφι με τη Μαρία Ζαφειράτου και τον Κωνσταντίνο Τσούβελα, οι οποίοι ανέβασαν τις φωτογραφίες στα προφίλ τους στο Instagram.

«Πες μου πως ξεκινάει καλά η μέρα σου, χωρίς να μου πεις πως ξεκινάει καλά η μέρα σου», έγραψε η Μαρία Ζαφειράτου, ενώ ο Κωνσταντίνος Τσούβελας σχολίασε: «Καλοί είμαστε». 

Αλέξανδρος Τσουβέλας Ντέμης Νικολαΐδης
Αλέξανδρος Τσουβέλας - Ντέμης Νικολαΐδης | @alexandros_tsouvelas - Instagram

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE