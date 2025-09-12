Ντέμης Νικολαΐδης: Η πρώτη του εμφάνιση μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου

Ο Ντέμης Νικολαΐδης έκανε την πρώτη εμφάνιση του μετά τον θάνατο της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου σε ηλικία 41 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής βρέθηκε σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό και τράβηξε σέλφι με τη Μαρία Ζαφειράτου και τον Κωνσταντίνο Τσούβελα, οι οποίοι ανέβασαν τις φωτογραφίες στα προφίλ τους στο Instagram.

«Πες μου πως ξεκινάει καλά η μέρα σου, χωρίς να μου πεις πως ξεκινάει καλά η μέρα σου», έγραψε η Μαρία Ζαφειράτου, ενώ ο Κωνσταντίνος Τσούβελας σχολίασε: «Καλοί είμαστε».

Αλέξανδρος Τσουβέλας - Ντέμης Νικολαΐδης | @alexandros_tsouvelas - Instagram