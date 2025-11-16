Ντιέγκο Μαραντόνα: Η συγκινητική αφιέρωση των Oasis σε συναυλία τους στην Αργεντινή

Συναυλία που απόλαυσαν χιλιάδες θαυμαστές, πραγματοποίησαν οι Oasis στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, ενόψει της παγκόσμιας περιοδείας που έχουν ξεκινήσει, μετά την πρόσφατη επανένωσή τους ως συγκρότημα.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν τεράστια, με τους θαυμαστές να αποθεώνουν το μουσικό συγκρότημα, τραγουδώντας μαζί του όλες τις επιτυχίες. Χιλιάδες θεατές απόλαυσαν τη μουσική βραδιά, η οποία εξελίχθηκε σε μια αξέχαστη εμπειρία.

Μάλιστα, πήρε μια συγκινητική τροπή, όταν οι Oasis αποφάσισαν να κάνουν μια αφιέρωση στον απόλυτο θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και εθνικό ήρωα της χώρας, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, που απεβίωσε το 2020.

Tην ώρα που έπαιζαν το «Live Forever» από τον πρώτο τους δίσκο «Definitely Maybe» (1994), μια χαρακτηριστική φωτογραφία του ποδοσφαιριστή εμφανίστηκε στην τεράστια οθόνη, με τον κόσμο να πλημμυρίζει με χειροκροτήματα το στάδιο, προκαλώντας απίστευτη συγκίνηση.

Στο φινάλε, οι χιλιάδες παρευρισκόμενοι άρχισαν να τραγουδούν ρυθμικά «Diego, Diego», αποδίδοντας φόρο τιμής στον άνθρωπο - σύμβολο της Αργεντινής.

Diego Armando Maradona during Live Forever at Oasis' first night in Buenos Aires 🇦🇷#oasislive25 pic.twitter.com/pToc3gpTx2 — Liam Gallagher Fans Club (@liamgfansclub) November 16, 2025