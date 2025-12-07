Ντιρέκτ από μποξέρ με OnlyFans: «Να γιατί ο άντρας μου δεν έχει πρόβλημα που κοιμάμαι με άλλους»

Μια πυγμάχος από την Αυστραλία αποκάλυψε γιατί ο σύντροφός της δεν έχει πρόβλημα με το να κοιμάται με άλλα άτομα και με συναίνεση να διατηρούν μια μη μονογαμική σχέση. Η Σάνον Φιλπ, 26 ετών, είναι πυγμάχος στη μεσαία κατηγορία και εδρεύει στο Γκολντ Κόουστ του Κουίνσλαντ, στην Αυστραλία.

Αφού δεν κατάφερε να κερδίσει αρκετά χρήματα από το άθλημα, η Φιλπ αποφάσισε να στραφεί στον κόσμο του OnlyFans σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την οικονομική της κατάσταση. Μιλώντας πρόσφατα στη Daily Mail, η Φιλπ εξήγησε ότι η ίδια και ο σύντροφός της, Λίντον, βρίσκονται σε μια σχέση ENM (ηθική μη μονογαμία), πράγμα που σημαίνει ότι η πυγμάχος μπορεί να κοιμάται με άλλους άντρες ή γυναίκες.

Η ίδια είπε: «Κάθισα με τον σύντροφό μου (Λίντον) και το συζητήσαμε (το OnlyFans) εκτενώς. Αν μου λέγατε πριν από λίγα χρόνια ότι θα ανέβαζα (τολμηρό) περιεχόμενο για συνδρομητές, θα γελούσα.

Η πραγματικότητα είναι ότι, αν εμείς (οι γυναίκες πυγμάχοι) δεν έχουμε μια σταθερή πηγή εισοδήματος, δεν μπορούμε να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Όταν υπολογίσεις προπονητικές περιόδους, προπονητές, ταξίδια και ιατρικά έξοδα, όλα προστίθενται».

Η Φιλπ πρόσθεσε: «Είναι κάτι νέο και για τους δυο μας, μας αρέσει». Η 26χρονη, η οποία πλέον βγάζει 45.000 δολάρια τον μήνα, δήλωσε ότι δεν έχει σκοπό να εγκαταλείψει σύντομα το OnlyFans.

Η Φιλπ συνέχισε: «Έχω στόχους, όπως να αγοράσω σπίτι και περιουσία. Οι φίλοι και η οικογένειά μου υποστηρίζουν αυτό που κάνω… το να έχω συνδρομητές μού προσφέρει έναν ευέλικτο τρόπο ζωής.

Είτε είναι φωτογραφίες με μαγιό είτε solo βίντεο… εξαρτάται από τον δημιουργό. Έχω ανοιχτό μυαλό. Υπάρχουν και άλλες (γυναίκες) πυγμάχοι που κάνουν OnlyFans, είναι μια σεβαστή βιομηχανία.»

Μέχρι στιγμής στην πυγμαχική της καριέρα, η Φιλπ έχει δώσει δύο επαγγελματικούς αγώνες, αλλά έχει χάσει και τους δύο.

Η Φιλπ δήλωσε επίσης ότι ο στόχος της είναι να βελτιωθεί ως πυγμάχος. Είπε: «Ξεκίνησε ως παράλληλη δουλειά και τώρα είναι πλήρους απασχόλησης. Το να περάσω από το να βγάζω 20 δολάρια ως μαθητευόμενη κομμώτρια στο να πετυχαίνουμε πλέον τους οικονομικούς μας στόχους είναι ικανοποιητικό…

Ο στόχος τώρα είναι να συνεχίσω την σκληρή προπόνηση για να βελτιωθώ ως πυγμάχος.»